Popularne fantasy wraca na Netfliksa. Długo czekaliśmy na 2. sezon

Netflix pokazał nową zapowiedź 2. sezonu serialu "Awatar: Ostatni władca wiatru" i ujawnił, kiedy odsłona zadebiutuje w serwisie. Dalszych przygód młodego Aanga widzowie mogą spodziewać się już niebawem.

Anna Bortniak
awatar ostatni wladca wiatru 2 sezon kiedy premiera data netflix
"Awatar: Ostatni władca wiatru" to aktorska adaptacja serialu animowanego "Awatar: Legenda Aanga" z 2005 roku stworzona przez Alberta Kima. Opowiada o przygodach chłopca o imieniu Aang, zwanego Awatarem (Gordon Cormier), który musi okiełznać moce czterech żywiołów. Kiedy bowiem Naród Ognia postanowił przejąć władzę nad światem, opór postawiły mu Plemiona Wody, Królestwo Ziemi oraz Nomadowie Powietrza. Tylko Awatar (Gordon Cormier) może zapanować nad wszystkimi żywiołami i sprawić, by zapanowała między nimi harmonia.

Produkcja odcinkowa, która zadebiutowała na Netfliksie pod koniec lutego 2024 roku, znalazła swoich zagorzałych fanów. Została przyjęta przez widzów i krytyków bardzo ciepło, co najpewniej zmotywowało Netfliksa, by rozpocząć prace nie nad jedną, a aż nad dwiema kontynuacjami - niedługo po premierze 1. sezonu streamingowy gigant poinformował, że "Awatar: Ostatni władca wiatru" zostanie przedłużony na 2 kolejne sezony. Dziś pojawiła się informacja na temat tego, kiedy 2. część zadebiutuje na Netfliksie.

Awatar: Ostatni władca wiatru - kiedy premiera 2. sezonu na Netflix?

Pierwszy teaser 2. sezonu "Awatara" zadebiutował w grudniu 2025 roku. Dokładna data premiery nie była jeszcze wówczas znana - pojawiła się wyłącznie informacja, że nowe odcinki zadebiutują w 2026 roku. Teraz wiadomo już, że nastąpi to 25 czerwca.

Poniżej obejrzycie zapowiedź premiery:

Akcja 2. sezonu rozgrywa się po słodko-gorzkim zwycięstwie, dzięki któremu Północne Plemię Wody zostało ocalone przed atakiem Narodu Ognia. Teraz awatar Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) i Sokka (Ian Ousley) stają przed swoją kolejną misją - tym razem zamierzają przekonać Króla Ziemi, by pomógł im w walce z przerażającym Ozaiem, władcą Narodu Ognia (Daniel Dae Kim).

W tym celu Aang oraz jego przyjaciele wyruszają do miasta Ba Sing Se. Mimo że po drodze czyhają na nich niebezpieczeństwa, przeżywają oni również te dobre chwile. Do tych pozytywnych zdarzeń można zaliczyć spotkanie z Toph (Miyako), zuchwałą mistrzynią magii ziemi, która dołącza do drużyny młodego Awatara.

31.03.2026 17:00
