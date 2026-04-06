Projekt Hail Mary obiera kierunek na VOD. Kiedy arcydzieło sci-fi obejrzymy online?

"Projekt Hail Mary" to adaptacja książki Andy'ego Weira (autora również "Marsjanina"). Fabuła skupia się na losach nauczyciela biologii, który budzi się na statku kosmicznym. Nie pamięta jak, ani dlaczego się na nim znalazł. W miarę rozwoju akcji przypomina sobie jednak, że ma do spełnienia ważną misję: uratować Ziemię przed zagładą. Czy uda mu się w pojedynkę dokonać tego zadania? A może jednak nie jest w tym sam? Wielu widzów poznało już odpowiedzi na te pytania.



"Projekt Hail Mary" bez wątpienia był najbardziej wyczekiwaną premierą tego roku (przynajmniej dotychczas). Pierwsze opinie wprost mówiły o arcydziele science fiction. Niby można to było uznać za marketingowe obietnice bez pokrycia, ale krytycy zdają się temu przeczyć. Gdy tylko film zobaczyli, zaczęli piać z zachwytu. Na Rotten Tomatoes produkcja cieszy się przecież 95 proc. pozytywnych recenzji.

REKLAMA

Projekt Hail Mary - kiedy premiera arcydzieła sci-fi online?

Hype train już od jakiegoś czasu pędził pełną parą. I o dziwo, nie wykoleił się, gdy film trafił na ekrany kin w zeszłym miesiącu. Do tej pory "Projekt Hail Mary" zdążył zarobić ponad 322 mln dol. W tym roku nie było jeszcze większego hollywoodzkiego hitu (w zestawieniu najbardzej kasowych tytułów ostatnich miesięcy produkcja przegrywa jedynie z chińskim "Pegasus 3"). Dlatego właśnie nie należy się spodziewać, że science fiction szybko obejrzymy na telewizorach.

Jak powszechnie wiadomo, wysokie zarobki wydłużają obecność danego filmu na wielkich ekranach. A "Projekt Hail Mary" dopiero się przecież rozkręca. Do polskich kin trafił dokładnie 20 marca. Trochę jeszcze czasu więc minie, zanim pojawi się na VOD. Ile dokładnie? Tego na ten moment nie wiadomo, ale możemy pospekulować.

"Projekt Hail Mary" do Amerykańskich kin wprowadziło Amazon MGM Studios, a międzynarodową dystrybucją zajęło się Sony. Podobnie było w przypadku dwóch niedawnych filmów. Zarówno "90 minut do wolności" jak i "Crime 101" około dwa miesiące po premierze na wielkich ekranach mogliśmy w Polsce oglądać na Prime Video. I to w ramach subskrypcji, bez dodatkowych opłat.

Trudno jednak sobie wyobrazić, żebyśmy 20 maja mogli już obejrzeć "Projekt Hail Mary" w ramach subskrypcji Prime Video. "90 minut do wolności" i "Crime 101" były box officowymi klapami. W przeciwieństwie do nich science fiction z Ryanem Goslingiem jest hitem, więc raczej w naszym kraju dystrybucji VOD nie ominie. I według zagranicznych mediów, nieco ponad dwa miesiące po premierze będziemy mogli je zobaczyć online za dodatkową opłatą.

Według GamesRadar "Projekt Hail Mary" prawdopodobnie trafi na platformy VOD po jakichś 75 dniach od swojej premiery, czyli na początku czerwca. Dopiero po paru tygodniach pojawi się w ofercie subskrypcyjnej jednej z dostępnych u nas platform streamingowych. Czy tak rzeczywiście będzie? Podkreślmy: to na razie spekulacje.

Na dokładną datę premiery "Projektu Hail Mary" online musimy jeszcze poczekać. Na ten moment, żeby przekonać się, czy wszyscy słusznie zachwycają się nowym science fiction, musicie wybrać się do kina.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Rafał Christ 06.04.2026 08:02

