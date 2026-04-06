Ile kosztuje ADN? Sprawdzamy ceny serwisu anime w Polsce

ADN to nie nowicjusz w szerokim znaczeniu tego słowa. Animation Digital Network, powstała we Francji marka, jest na rynku od ponad 10 lat i zdążyła się zbudować już w kilku krajach. Koncentruje się przede wszystkim na japońskich treściach, zwłaszcza anime. Nic dziwnego, że postanowili "otworzyć się" także w Polsce - ciężko nie odnieść wrażenia, że w naszym kraju mamy dość silne grono fandomów i tworzących je pasjonatów, jeśli chodzi o ten gatunek. Szum wokół obecności ADN w Polsce jest całkiem spory, co może się przełożyć na zainteresowanie serwisem.

ADN - ile kosztuje dostęp do serwisu? Sprawdzamy ceny

Jak informuje platforma na swojej stronie internetowej, ADN w Polsce będzie działać w ramach modelu subskrypcji VOD. Co ciekawe, nie będzie specjalnych ograniczeń, jeżeli chodzi o formę oglądania. Jest ono możliwe zarówno "z perspektywy" strony internetowej, ale też przez aplikacje iOS oraz Android. Oznacza to, że nie ma również większego ograniczenia "sprzętowego": będzie można oglądać dostępne tam produkcje z przeglądarki, na telefonie czy tablecie.

Przyszli użytkownicy będą mieli do wyboru dwie opcje wykupu dostępu do serwisu. Będzie on kosztował odpowiednio:

19,99 zł miesięcznie

199,99 zł rocznie

Skoro wiadomo, ile będzie kosztować dostęp, warto się również dowiedzieć, co w jego ramach będzie możliwe. Zgodnie z informacjami serwisu, oba "formaty" płatności, zarówno miesięczny, jak i roczny, oznaczają, że ich użytkownicy zaznają identycznych profitów.

ADN oferuje:

oglądanie bez reklam

dostęp do wszystkich tytułów w jakości do 1080p (Full HD)

możliwość oglądania na maksymalnie czterech ekranach jednocześnie

do czterech profili użytkowników

tryb offline w aplikacjach mobilnych iOS i Android

Oczywiście w obecnym momencie niemożliwe jest pełne ocenienie, na ile ta oferta przełoży się na dużą liczbę użytkowników - po pierwsze, jesteśmy zaledwie dzień po premierze ADN w Polsce, a po drugie, wszystko zależy od samych zainteresowanych. "Szacun, genialna cena", "Mam w was ogromną nadzieję", "Kurczę, nie spodziewałem się tak wspaniałej ceny" - to zaledwie skrawek komentarzy, które znajdziemy pod postami ADN Polska w mediach społecznościowych. Da się zauważyć, ze wśród komentujących panuje przede wszystkim entuzjazm w związku z premierą nowego serwisu. Przekonamy się, czy zainteresowanie się podtrzyma i przełoży na dużą liczbę korzystających z jego oferty.

Adam Kudyba 06.04.2026 07:33

