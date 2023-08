Ahsoka zapewne by zginęła na Malachorze, ale z pomocą przyszedł jej Ezra Bridger. Bohater trafił do Świata Między Światami, czyli wymiaru łączącego czas i przestrzeń, dzięki czemu mógł przetransportować Ahsokę z przeszłości do swojej teraźniejszości. Po krótkiej konfrontacji z Imperatorem młoda dziewczyna wróciła jednak do własnej linii czasowej, ale obiecała załogantom „Ducha”, że ich odnajdzie - co, jak wiemy z serialu „Rebels”, się stało.