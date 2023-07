Serialowy Thrawn okaże się zbawcą galaktyki? Ta teoria ma sporo sensu

Motywem, który powracał wraz z każdym pojawieniem się Wielkiego Admirała w kanonie „Star Wars”, był jego strach przed większym, ale nieokreślonym zagrożeniem - czymś pochodzącym z Nieznanych Rejonów Galaktyki. W powieściach Chiss był postacią oddaną Imperium, ale nie sposób opisać go jako jednoznacznie złego. Do wspierania Imperatora motywowała go przede wszystkim wiara w to, że tylko Imperium może być na tyle silne, by zapewnić im bezpieczeństwo. Wierzył, że wspomniane zagrożenie może doprowadzić do końca istniejącego wszechświata.



Według wspomnianej teorii mogłoby się okazać, że Thrawn i Ezra odkryli nadchodzącą inwazję spoza galaktyki - co pokrywałoby się z obawami Thrawna. Może to ponownie skłonić stratega do działania; jego powrót miałby na celu przejęcie kontroli nad pozostałościami Imperium i sprzymierzenie niedobitków z Nową Republiką. Wszystko po to, by stawić czoła nadciągającej zagładzie. Powieści Zahna sugerowały, że może tu chodzić o pochodzącą z Nieznanych Regionów rasę Grysków.