"Algorytm Miłości" od CANAL+ to parodia reality shows. Los młodych ludzi powierzono AI

Ile można zrobić dla zasięgów, fejmu i kasy? Na to pytanie postara się odpowiedzieć nowa produkcja CANAL+, za którą odpowiedzialni są twórcy seriali "Emigracja XD" i "The Office PL" (kto oglądał, ten wie, że to flagowe tytuły serwisu, które polecaliśmy na łamach Spider's Web). "Algorytm Miłości" to parodia nie tylko reality, ale również celebrytów, influencerów, nepobabies, feministek czy pseudo-religijności. To rasowy odmóżdżacz i prawdziwa bomba dramatów, łzawych wyznań i ostrej rywalizacji połączonej z absurdalnymi challenge'ami.



Serial "Algorytm miłości" zadebiutuje na platformie CANAL+.