Fame MMA: gdzie obejrzeć? Transmisja z gali będzie dostępna w Canal+ online

Canal+ dysponuje bogatą ofertą filmową i serialową, a w bibliotece serwisu VOD znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne tytuły. Do najpopularniejszych polskich seriali należą m.in. "The Office PL", "Emigracja XD", "Sortownia", "Kruk" czy "Kiedy ślub?", a wśród zagranicznych produkcji wymienić można "Johna Wicka 4", "Podejrzaną", "W trójkącie" czy "Fabelmanów". Platforma oferuje także dostęp do rozmaitych transmisji sportowych.