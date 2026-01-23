REKLAMA
Netflix po cichu skasował swój popularny serial. Fani rwą włosy z głowy

To koniec jednego z najchętniej oglądanych seriali Netfliksa. Z oficjalnych informacji streamingowego giganta wynika, że japońska produkcja "Alice in Borderland" nie zostanie przedłużona na 4. sezon. Co ciekawe, wciąż jest nadzieja na to, że tytuł doczeka się kontynuacji.

Anna Bortniak
alice in borderland netflix po cichu kasuje
Przyszłość serialu "Alice in Borderland" jest dosyć niepewna. Produkcja odcinkowa, która zadebiutowała w 2020 roku, doczekała się trzech sezonów, a ostatni z nich zasilił bibliotekę Netfliksa pod koniec września 2025 roku. Od tamtej pory nie pojawiły się jednoznaczne informacje na temat tego, czy streamingowy gigant zdecyduje się przedłużyć jeden ze swoich hitów, czy postanowi go porzucić. Widzowie wciąż jednak liczyli na szczęśliwy finał. I choć w sieci pojawiła się informacja, że 4. sezonu nie będzie, to wciąż jest nadzieja na to, że kontynuacja jednak będzie.

Netflix kasuje serial Alice in Borderland. Co z kontynuacją?

Informację na temat tego, że Netflix kasuje serial "Alice in Borderland", przekazał serwis ScreenRant. Powołał się on prawdopodobnie na niedawny raport Netfliksa, w którym streamingowy gigant przedstawił listę najchętniej oglądanych produkcji drugiej połowy 2025 roku. Wzmianka o japońskiej produkcji pojawiła się w kontekście innych tytułów z Japonii, po które widzowie często sięgali:

Fani tłumnie sięgnęli również po tytuły z Japonii, takie jak "Bitwa Samurajów", sezon 1. (21 mln) oraz 3. i ostatni sezon "Alice in Borderland" (25 mln). Na wyróżnienie zasługują również "Eliksir" (23 mln) z Indonezji i "Na podbój Bollywood", sezon 1. (10 mln) z Indii.

Dopisek "3. i ostatni sezon" sugeruje, że Netflix nie zamierza przedłużać jednej ze swoich najchętniej oglądanych azjatyckich produkcji. Z jednej strony można potraktować to jako oficjalną informację, ponieważ pojawiła się ona w oficjalnym dokumencie Netfliksa, a z drugiej - platforma nie wystosowała odpowiedniego komunikatu na temat "Alice in Borderland".

Serwis What's on Netflix zauważył, że właśnie z tego powodu mogło wyniknąć całe zamieszanie. Podkreślił, że można było spodziewać się, że 3. sezon będzie ostatnim, biorąc pod uwagę tytuł głównego zwiastuna ("The Final Card"), ale mimo to platforma nigdy nie zakomunikowała wprost, że kontynuacji nie będzie. A przynajmniej bezpośredniej kontynuacji. What's on Netflix sugeruje, że zakończenie 3. sezonu mogło być przygotowaniem gruntu pod spin-off, biorąc pod uwagę cliffhanger z najnowszej odsłony. Na ten moment nie ma jednak żadnych oficjalnych informacji na ten temat.

"Alice in Borderland" to thriller science fiction, którego bohaterem jest Arisu (Kento Yamazaki). Inteligentny młody mężczyzna izoluje się od świata, by grać w gry wideo. Kiedy Arisu zostaje wysłany do niebezpiecznej krainy Borderland, będzie on musiał przetrwać serię śmiercionośnych gier.

23.01.2026 16:14
