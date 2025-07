Nowy serial akcji Netfliksa wykopał sobie miano drugiego Johna Wicka

Ładowanie...

"Zero litości" da się obejrzeć tak jak użytkownicy Netfliksa lubią najbardziej - na raz. Na przestrzeni siedmiu odcinków koreański serial opowiada historię emerytowanego gangstera, który wraca do akcji. Wszystko po to, aby pomścić zamordowanego brata. Główny bohater nie zważa na cenę i konsekwentnie - twardymi pięściami i stopami - dąży do osiągnięcia celu, przebijając się przez hordy wrogów. I właśnie scenami walk produkcja podbiła serca tak krytyków, jak i widzów.



"Zero litości" wpadło na Netfliksa na początku czerwca. Wtedy udała się produkcji trudna sztuka - zdobyła 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes (co prawda jest ich tylko sześć, ale to wciąż osiągnięcie godne odnotowania). Ich autorzy zachwalają maestrię w prowadzeniu scen kaskaderskich. W podobnym tonie na portalu wypowiadają się zwykli użytkownicy, dla których ten "jeden z najlepszych seriali zemsty wszech czasów" okazuje się "szalony" niczym "John Wick".

REKLAMA

Zero litości - widzowie zachwyceni serialem akcji Netfliksa

Zresztą, w mediach społecznościowych też ciągle przewijają się porównania do "Johna Wicka". Użytkownicy Netfliksa na każdym kroku zachwycają się bowiem "Zero litości", pisząc, że koreański serial dostarczył im samych mocnych wrażeń. Według kolejnych wpisów nie ma tam miejsca na pitu-pitu. Jest czysta akcja, podbudowana intrygującą fabułą.

Nikt nie robi seriali akcji w klimatach noir tak jak Koreańczycy. Literalnie koreański John Wick. Walczy tyle, że zmęczyłem się w okolicach piątego odcinka



Piekielnie dobry serial



Właśnie zbindżowałem "Zero litości" na Netfliksie. Jest super dobre



- czytamy na X (dawny Twitter).

Z powyższych wpisów wyłania się obraz "Zero litości" jako serialu napędzanego adrenaliną. Już drugi miesiąc wbija on w fotel kolejnych użytkowników Netfliksa. Dlatego jeśli poszukujecie dobrej rozpierduchy na wieczór, to chyba właśnie ją znaleźliście.



Więcej o serialach Netfliksa poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

"ZERO LITOŚCI" OBEJRZYSZ NA: ZERO LITOŚCI Netflix

REKLAMA

Rafał Christ 30.07.2025 19:19

Ładowanie...