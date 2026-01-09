REKLAMA
W kinach nikt nie chciał filmu oglądać. Na HBO Max jest hitem

To było jedno z największych rozczarowań 2025 roku. Film gangsterski z podwójną rolą Roberta De Niro spotkał się z chłodnym przyjęciem krytyków, a publiczność całkowicie go olała. Dopiero teraz widzowie go odkrywają. "The Alto Knights" trafiło bowiem na HBO Max. Powoli staje się tam hitem.

"The Alto Knights" przenosi widzów do burzliwych lat 50. Robert De Niro walczy w nich sam ze sobą. Wciela się w Vito Genovese i Franka Costello - dwóch mafijnych bossów wplątanych w bezpardonowy konflikt o władzę. Vito zleca zamach na Franka, któremu ledwo udaje się ujść z życiem. Teraz musi chronić siebie i najbliższych przed bezwzględnym przeciwnikiem. Jest to tym trudniejsze, że próbuje jednocześnie porzucić gangsterski tryb życia.

"The Alto Knights" na papierze brzmi jak marzenie: film gangsterski z kojarzonym z gatunkiem Robertem De Niro. Dlatego właśnie Warner Bros. Discovery zdecydowało się wyłożyć na niego między 45 a 50 mln dol. Niekoniecznie się to jednak opłaciło. Na Rotten Tomatoes produkcja ma zaledwie 40 proc. pozytywnych recenzji. Znacznie lepiej przyjęli ją widzowie (71 proc. pozytywnych opinii na portalu). Przynajmniej ci, którym udało się ją obejrzeć.

The Alto Knights - hit HBO Max

"The Alto Knights" weszło na ekrany kin w marcu 2025 roku. Mało kto o nim wtedy słyszał, bo Warner Bros. Discovery praktycznie w ogóle go nie promowało. Dlatego na całym świecie film zarobił nieco ponad 10 mln dol. To była bolesna klapa finansowa i dopiero teraz widzowie ją odkrywają. Wszystko za sprawą streamingu.

Na streamingową premierę "The Alto Knights" nie trzeba było długo czekać. Film z podwójną rolą Roberta De Niro trafił na HBO Max jeszcze w czerwcu zeszłego roku. Szybko stał się hitem platformy. Użytkownicy z całego świata oglądali go na potęgę. Mało tego! On wciąż jest oglądany. Ostatnio powrócił do topek najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie.

Również w Polsce użytkownicy HBO Max sobie o nim przypomnieli. Produkcja od jakiegoś czasu krąży po dalszych miejscach topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. Obecnie zajmuje ostatnią pozycję.

Według FlixPatrol podobnie dzieje sie na wielu innych rynkach. Kolejni użytkownicy HBO Max z całego świata odkrywają "The Alto Knights". Film gangsterski z Robertem De Niro musi więc coś w sobie mieć, skoro po takim czasie od swojej streamingowej premiery wciąż wzbudza zainteresowanie subskrybentów platformy.

