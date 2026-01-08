Fani jednego z najlepszych kryminałów HBO tego się nie spodziewali. Będzie 2. sezon

Ładowanie...

"Mare z Easttown" przenosi nas do małego miasteczka w Pensylwanii, gdzie pewna policjantka prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa. Jednocześnie mierzy się z własnymi demonami i rozpadającym się na kawałki życiem. Według oficjalnego opisu fabuła serialu kryminalnego HBO zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość. Ale dobrze to przecież wiecie.



"Mare z Easttown" zadebiutowały jeszcze w 2021 roku. Szybko stały się hitem. Widzów przyciągnęły do niego nie tylko bardzo entuzjastyczne opinie krytyków (95 proc. pozytywnych recenzji), ale też gwiazdorska obsada. W końcu w głównej roli występuje zdobywczyni Oscara Kate Winslet, a na ekranie towarzyszy jej m.in. Evan Peters i Guy Pearce. To był więc bardzo głośny tytuł, który został obsypany nagrodami (Złoty Glob i 4 Emmy).

Mare z Easttown - serial kryminalny HBO dostanie 2. sezon?

Problem w tym, że "Mare z Easttown" opowiadają zamkniętą historię. W ostatnich latach mówiło się co prawda o ewentualnej kontynuacji, ale te pogłoski ucichały tak szybko jak się pojawiały. Szczególnie, że wcielająca się w główną rolę Kate Winslet sama nieraz ucinała temat. Dla niej to był już zamknięty rozdział. Teraz jednak twierdzi inaczej.

Jakiś czas temu Kate Winslet rozmawiała z dziennikarzem Deadline na temat swojego reżyserskiego debiutu "Żegnaj, June" (dostępnego na Netfliksie). Podczas wywiadu wyszedł temat "Mare z Easttown". Aktorka wspomniała wtedy, że teraz toczą się konkretne rozmowy na temat 2. sezonu kryminału HBO:

Były ostatnio poważne rozmowy na temat terminu, kiedy mogłoby być to możliwe. I myślę, że to zrobimy, to pierwszy raz, kiedy mam takie wrażenie. (...) To nie będzie w tym roku, wydaje mi się, że na plan wejdziemy w 2027. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zdjęcia ruszą gdzieś w 2027.

Kate Winslet nie chciała rozwijać tematu i nie zdradziła dziennikarzowi nic więcej na temat kontynuacji "Mare z Easttown". Na wszelkie szczegóły musimy więc poczekać.



08.01.2026

