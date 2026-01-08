Gdzie obejrzeć serial Banshee? Widzowie zachwyceni mięsistym akcyjniakiem
W ostatnim czasie widzowie nie mogą oderwać się od serialu "Banshee". Co ciekawe, wcale nie jest on nowością i ma już swoje lata, ale może w tym tkwi sekret, dlaczego użytkownicy tak się nim zachwycają. W myśl zasady "lepiej późno niż wcale", warto się z tą produkcją zapoznać. Gdzie w takim razie obejrzeć "Banshee"?
Mówiąc, że "Banshee" nie jest serialem nowym, nie miałam na myśli kilku poprzednich lat. To produkcja jeszcze starsza, która zadebiutowała ponad dekadę temu. Emitowana była w latach 2013-2016 i zakończyła się na 4 sezonach. Z niewiadomych przyczyn widzowie odkryli ją dopiero teraz, 10 lat po premierze ostatniego odcinka i zaczęli zachwycać się nią na nowo. Ale to akurat dobra informacja, bo o takich genialnych serialach akcji po prostu nie można zapomnieć.
Jest tego więcej: Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google
Banshee - gdzie obejrzeć serial akcji?
W Polsce serial był emitowany od listopada 2013 r. w serwisie HBO Go. Po pierwszym rebrandingu znalazł się w bibliotece HBO Max, a następnie Max. Oznacza to, że obecnie można go obejrzeć w HBO Max. Można, a nawet trzeba - do takich wniosków chyba doszli użytkownicy serwisu, bo "Banshee" nie schodzi z TOP najchętniej oglądanych tytułów. Obecnie znajduje się on na 3. miejscu zestawienia.
Serial "Banshee" stworzony przez Jonathana Troppera i Davida Schicklera skupia się na Lucasie Hoodzie, byłym więźniu, który splotem dziwacznego zbiegu okoliczności zostaje szeryfem tytułowego miasteczka Banshee. Lucas szuka tam Any, swojej dawnej wspólniczki i ukochanej. Okazuje się, że przybrała ona inną tożsamość i obecnie jest żoną prokuratora oraz matką dwójki dzieci. Tymczasem sytuacja w Banshee nie jest kolorowa - w miasteczku panoszy się korupcja, narkotyki, hazard i łapówkarstwo. W tej sytuacji Lucas nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko brutalnie zaprowadzić tam porządek.
Banshee - obsada
- Antony Starr jako Lucas Hood
- Ivana Miličević jako Carrie Hopewell
- Ulrich Thomsen jako Kai Proctor
- Hoon Lee jako Job
- Frankie Faison jako Sugar Bates
- Trieste Kelly Dunn jako Siobhan Kelly
- Lili Simmons jako Rebecca Bowman
- Ryann Shane jako Deva Hopewell
- Rus Blackwell jako Gordon Hopewell
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Użytkownicy HBO Max zachwyceni najlepszym serialem akcji. Czemu dopiero teraz?
- Najlepszy serial 2025 roku dostał 3. sezon. Tuż przed premierą drugiego
- Takiego Craiga nie widzieliście. Wrak człowieka w hicie na HBO Max
- Polacy nie gęsi, swoje seriale mają. I właśnie podbijają HBO Max
- Nowy film, legendarni bohaterowie. Ten akcyjniak podbija HBO Max