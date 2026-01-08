Gdzie obejrzeć serial Banshee? Widzowie zachwyceni mięsistym akcyjniakiem

Ładowanie...

Mówiąc, że "Banshee" nie jest serialem nowym, nie miałam na myśli kilku poprzednich lat. To produkcja jeszcze starsza, która zadebiutowała ponad dekadę temu. Emitowana była w latach 2013-2016 i zakończyła się na 4 sezonach. Z niewiadomych przyczyn widzowie odkryli ją dopiero teraz, 10 lat po premierze ostatniego odcinka i zaczęli zachwycać się nią na nowo. Ale to akurat dobra informacja, bo o takich genialnych serialach akcji po prostu nie można zapomnieć.

Banshee - gdzie obejrzeć serial akcji?

W Polsce serial był emitowany od listopada 2013 r. w serwisie HBO Go. Po pierwszym rebrandingu znalazł się w bibliotece HBO Max, a następnie Max. Oznacza to, że obecnie można go obejrzeć w HBO Max. Można, a nawet trzeba - do takich wniosków chyba doszli użytkownicy serwisu, bo "Banshee" nie schodzi z TOP najchętniej oglądanych tytułów. Obecnie znajduje się on na 3. miejscu zestawienia.

Serial "Banshee" stworzony przez Jonathana Troppera i Davida Schicklera skupia się na Lucasie Hoodzie, byłym więźniu, który splotem dziwacznego zbiegu okoliczności zostaje szeryfem tytułowego miasteczka Banshee. Lucas szuka tam Any, swojej dawnej wspólniczki i ukochanej. Okazuje się, że przybrała ona inną tożsamość i obecnie jest żoną prokuratora oraz matką dwójki dzieci. Tymczasem sytuacja w Banshee nie jest kolorowa - w miasteczku panoszy się korupcja, narkotyki, hazard i łapówkarstwo. W tej sytuacji Lucas nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko brutalnie zaprowadzić tam porządek.

Banshee - obsada

Antony Starr jako Lucas Hood

Ivana Miličević jako Carrie Hopewell

Ulrich Thomsen jako Kai Proctor​

Hoon Lee jako Job​

Frankie Faison jako Sugar Bates​

Trieste Kelly Dunn jako Siobhan Kelly​

Lili Simmons jako Rebecca Bowman​

Ryann Shane jako Deva Hopewell​

Rus Blackwell jako Gordon Hopewell

