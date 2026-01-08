REKLAMA
Gdzie obejrzeć serial Banshee? Widzowie zachwyceni mięsistym akcyjniakiem

W ostatnim czasie widzowie nie mogą oderwać się od serialu "Banshee". Co ciekawe, wcale nie jest on nowością i ma już swoje lata, ale może w tym tkwi sekret, dlaczego użytkownicy tak się nim zachwycają. W myśl zasady "lepiej późno niż wcale", warto się z tą produkcją zapoznać. Gdzie w takim razie obejrzeć "Banshee"?

Anna Bortniak
banshee gdzie obejrzec serial akcji hbo max
Mówiąc, że "Banshee" nie jest serialem nowym, nie miałam na myśli kilku poprzednich lat. To produkcja jeszcze starsza, która zadebiutowała ponad dekadę temu. Emitowana była w latach 2013-2016 i zakończyła się na 4 sezonach. Z niewiadomych przyczyn widzowie odkryli ją dopiero teraz, 10 lat po premierze ostatniego odcinka i zaczęli zachwycać się nią na nowo. Ale to akurat dobra informacja, bo o takich genialnych serialach akcji po prostu nie można zapomnieć.

Banshee - gdzie obejrzeć serial akcji?

W Polsce serial był emitowany od listopada 2013 r. w serwisie HBO Go. Po pierwszym rebrandingu znalazł się w bibliotece HBO Max, a następnie Max. Oznacza to, że obecnie można go obejrzeć w HBO Max. Można, a nawet trzeba - do takich wniosków chyba doszli użytkownicy serwisu, bo "Banshee" nie schodzi z TOP najchętniej oglądanych tytułów. Obecnie znajduje się on na 3. miejscu zestawienia.

Serial "Banshee" stworzony przez Jonathana Troppera i Davida Schicklera skupia się na Lucasie Hoodzie, byłym więźniu, który splotem dziwacznego zbiegu okoliczności zostaje szeryfem tytułowego miasteczka Banshee. Lucas szuka tam Any, swojej dawnej wspólniczki i ukochanej. Okazuje się, że przybrała ona inną tożsamość i obecnie jest żoną prokuratora oraz matką dwójki dzieci. Tymczasem sytuacja w Banshee nie jest kolorowa - w miasteczku panoszy się korupcja, narkotyki, hazard i łapówkarstwo. W tej sytuacji Lucas nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko brutalnie zaprowadzić tam porządek.

Banshee - gdzie obejrzeć?
HBO Max
Banshee
HBO Max

Banshee - obsada

  • Antony Starr jako Lucas Hood
  • Ivana Miličević jako Carrie Hopewell
  • Ulrich Thomsen jako Kai Proctor​
  • Hoon Lee jako Job​
  • Frankie Faison jako Sugar Bates​
  • Trieste Kelly Dunn jako Siobhan Kelly​
  • Lili Simmons jako Rebecca Bowman​
  • Ryann Shane jako Deva Hopewell​
  • Rus Blackwell jako Gordon Hopewell
Anna Bortniak
08.01.2026 19:02
Tagi: akcjaHBO Max
