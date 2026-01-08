Najlepszy serial 2025 roku dostał 3. sezon. Tuż przed premierą drugiego

Ładowanie...

"The Pitt" to jedna z najważniejszych serialowych produkcji ostatnich kilkunastu miesięcy. Wydawało się, że odbiorcy mają już dość seriali medycznych, a tymczasem twórcy znaleźli niszę i znakomicie się na niej okopali. Serial zaimponował nie tylko wiernym odtwarzaniem szpitalnej rzeczywistości, ale również formą odcinków (każdy epizod to jedna godzina zmiany) i znakomitymi kreacjami aktorskimi - zwłaszcza Noah Wyle i Katherine LaNasa, którzy za swoje role otrzymali nagrody Emmy. Wyle kilka dni temu odebrał również statuetkę Critics Choice.

The Pitt - 3. sezon powstanie. A za moment 2.

"The Pitt" stało się kurą znoszącą złote jaja - mówię to absolutnie bez cienia cynizmu. To oryginalny, świetnie prowadzony fabularnie serial, który trzyma za gardło w napięciu, czasami pozwala na luz, ale nie wygładza usilnie obrazu pracy na oddziale ratunkowym. Absolutnie nie dziwi mnie to, a wręcz cieszę się: jeśli jest jakaś produkcja, która mogłaby pomóc dostrzec realne problemy związane z ochroną zdrowia, to właśnie ten serial.

Dostrzegli to też decydenci, którzy byli świadkami sukcesu serialu. Prezes HBO, Casey Bloys, miło zaskoczył zgromadzonych w trakcie oficjalnej premiery 2. sezonu "The Pitt". Ogłosił, że na tegorocznej odsłonie się nie skończy - serial został przedłużony na trzeci sezon. To zdecydowanie dobra informacja, która uspokoi nie tylko fanów serialu, ale również obsadę, która będzie miała pewność, że HBO ufa tej wizji, daje jej gwarancję stabilności oraz tego, że jeszcze powrócą na plan.

Oczywiście na tym etapie nie ma jeszcze żadnego potwierdzenia, jeśli chodzi o skład obsady 3. sezonu, ani o czym opowie. Jedynym pewniakiem, który i bez tego można przewidzieć jest to, że trzecia odsłona serialu będzie miała podobną strukturę (skoro dwa sezony tak są skonstruowane, ciężko przypuszczać, by trzeci się z tego wyłamał), oraz że większość gwiazd powróci do swoich ról. Drugi sezon, którego premiera już jutro, zapewne zasygnalizuje nam, co i kogo zobaczymy nie tylko w 2., ale i w 3. sezonie.

The Pitt - obsada 2. sezonu

Noah Wyle jako dr Michael "Robby" Robinavitch

jako dr Michael "Robby" Robinavitch Patrick Ball jako dr Frank Langdon

jako dr Frank Langdon Supriya Ganesh jako dr Samira Mohan

jako dr Samira Mohan Katherine LaNasa jako Dana Evans

jako Dana Evans Fiona Dourif jako dr Cassie McKay

jako dr Cassie McKay Taylor Dearden jako dr Mel King

jako dr Mel King Isa Briones jako dr Trinity Santos

jako dr Trinity Santos Gerran Howell jako Dennis Whitaker

jako Dennis Whitaker Shabana Azeez jako Victoria Javadi

jako Victoria Javadi Sepideh Moafi jako dr Baran Al-Hashimi

jako dr Baran Al-Hashimi Shawn Hatosy jako dr Jack Abbot

jako dr Jack Abbot Christopher Thornton jako dr Caleb Jefferson

jako dr Caleb Jefferson Luke Tennie jako dr Crus Henderson

Pierwszy odcinek 2. sezonu "The Pitt" pojawi się w HBO Max 9 stycznia.



Adam Kudyba 08.01.2026 09:17

