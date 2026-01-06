REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nie jestem fanką biografii geniuszy, ale ten film w HBO Max jest fenomenalny

Uwielbiam takie zaskoczenia jak ten film w HBO Max, który trochę z braku laku włączyłam niedługo po premierze w serwisie. Jest dowodem na to, że nie wszystkie produkcje o geniuszach technologicznych muszą wpisywać się w ten sam schemat. Doskonała propozycja na wolny wieczór.

Anna Bortniak
steve jobs polecajka opinia film hbo max
REKLAMA

Nie sztuką jest nakręcić film o personie, której produkt zrewolucjonizował świat. Sztuką jest zrealizować go tak, by zainteresował nawet tę część publiczności, która technologicznymi tematami zbytnio się nie interesuje. Liczyłam na to w przypadku produkcji "Steve Jobs" w reżyserii Danny'ego Boyle'a i na podstawie scenariusza Aarona Sorokina, która zadebiutowała już nieco ponad dekadę temu i bardzo miło się zaskoczyłam. Mimo kilku niedociągnięć i wątpliwości, które dopadły mnie w połowie filmu, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że ten tytuł warto docenić.

Jest tego więcej:
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Oglądaj Steve Jobs w HBO Max
HBO Max
Steve Jobs
HBO Max

Steve Jobs - opinia o filmie. Obejrzysz go w HBO Max

Fabuła filmu "Steve Jobs" skupia się na trzech kluczowych premierach w karierze Steve'a Jobsa (wcielił się w niego genialny Michael Fassbender), jednego z założycieli firmy Apple. Co najbardziej interesujące, reżyser skupia się wyłącznie na tym, co dzieje się za kulisami, ucinając każdy z etapów tej historii podczas właściwej prezentacji danego produktu. A - można się domyśleć - za kulisami jest zwykle najciekawiej.

Akcja pierwszej części rozgrywa się w 1984 r. w dniu prezentacji komputera Apple Macintosh. Właśnie wtedy po raz pierwszy Jobs odsłonił swoją naturę chorobliwego perfekcjonisty i niedostępnego emocjonalnie człowieka. Wydarzyły się wówczas dwie istotne rzeczy: na niecałą godzinę przed prezentacją Macintosha okazało się, że zawiodła funkcja umożliwiająca komputerowi przywitanie się z publicznością, a tymczasem w garderobie Jobsa zjawiła się jego była partnerka Chrisann Brennan (Katherine Waterston) wraz z córką Lisą (Makenzie Moss, Ripley Sobo i Perla Haney-Jardine), której Jobs przez długi czas nie chciał uznać za swoje dziecko.

Kolejny ważny etap w karierze Jobsa nastąpił w 1988 r., czyli w momencie premiery komputera firmy NeXT. Mężczyzna po raz kolejny pokazał swój upór, który idealnie wpisuje się w powiedzenie "po trupach do celu". Był on skoncentrowany na jednym - idealnej czarnej kostce komputera NeXT, przed którą musiały ustąpić nie tylko przepisy przeciwpożarowe, ale również najlepszy przyjaciel Jobsa i współzałożyciel Apple, Steve Wozniak (Seth Rogen). Wozniak uparcie walczył o to, by podczas swoich prezentacji Jobs wspomniał o ekipie pracującej nad komputerem Apple II, co jednak nigdy się nie wydarzyło.

Dekadę później Jobs stoi w Davies Symphony Hall, by zaprezentować nowego iMaca. Nie jest już jednak tym samym człowiekiem, co kilkanaście lat temu. Wszystkie te etapy jego życia pozwalają widzom lepiej poznać wizjonera, którego być może nie znali z tej gorszej strony. Umożliwia to również Joanna Hoffman, jego najbliższa przyjaciółka, powierniczka i współpracowniczka, grana przez Kate Winslet. Duet Fassbender i Winslet doskonale sprawdził się na ekranie - ich energia idealnie współgra z dynamicznym (choć chwilami nieco zbyt chaotycznym) tempem akcji.

"Steve Jobs" to oryginalnie zrealizowana biografia wizjonera, od której przez 2 godziny po prostu nie można oderwać wzroku. Mimo kilku humorystycznych momentów, "Steve Jobs" to słodko-gorzka produkcja, która ukazała tytułowego bohatera w niezbyt korzystnym świetle - ci, którzy nie są zaznajomieni z jego historią, a także z historią Apple, mogą być zaskoczeni. Finał łagodzi jednak wizerunek człowieka, który zrewolucjonizował świat technologii i był twarzą produktów z logo nadgryzionego jabłka, które stały się symbolem jakości, minimalizmu i klasy.

Oglądaj Steve Jobs w HBO Max
HBO Max
Steve Jobs
HBO Max
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
06.01.2026 13:10
Tagi: Co obejrzeć?HBO MaxMichael FassbenderSteve Jobs
Najnowsze
12:01
Widzowie SkyShowtime rzucili się na ten dziwaczny film. Wy też powinniście
Aktualizacja: 2026-01-06T12:01:00+01:00
11:07
Krok od roli Bonda. Plotki o aktorze okazały się prawdą
Aktualizacja: 2026-01-06T11:07:32+01:00
9:53
Tych wątków z książek o Harrym Potterze nie było w filmach. Serial może to naprawić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:53:39+01:00
9:29
O tym dreszczowcu Prime Video się u nas nie mówi. Czas to zmienić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:29:00+01:00
8:01
Ten romans was sponiewiera. Łamie psychiki, nie serca
Aktualizacja: 2026-01-06T08:01:00+01:00
18:17
Widzowie coraz bardziej wściekli na Netfliksa. Nie taka była umowa
Aktualizacja: 2026-01-05T18:17:00+01:00
17:04
Ten thriller podniósł mi tętno. Mam w nosie jego wady
Aktualizacja: 2026-01-05T17:04:00+01:00
14:08
Użytkownicy HBO Max zachwyceni najlepszym serialem akcji. Czemu dopiero teraz?
Aktualizacja: 2026-01-05T14:08:41+01:00
13:41
Fani Outlandera zaniepokojeni słowami aktora. Finał może rozczarować
Aktualizacja: 2026-01-05T13:41:25+01:00
12:55
Nowy thriller z Sydney Sweeney to wielkie zaskoczenie. Nie tego się spodziewałem
Aktualizacja: 2026-01-05T12:55:20+01:00
11:14
Krytycy nareszcie pokochali horrory. Nagrody dla tych filmów to dobry początek
Aktualizacja: 2026-01-05T11:14:39+01:00
10:37
Wywiad z wampirem nareszcie w Polsce. Gdzie obejrzeć świetny serial?
Aktualizacja: 2026-01-05T10:37:36+01:00
9:59
Michael B. Jordan musiał iść na terapię. Nie mógł wyjść z roli czarnego charakteru
Aktualizacja: 2026-01-05T09:59:23+01:00
8:53
Dom dobry nareszcie online. Gdzie obejrzeć film Smarzowskiego?
Aktualizacja: 2026-01-05T08:53:26+01:00
13:02
To koniec Rodu Smoka. HBO oficjalnie potwierdziło decyzję
Aktualizacja: 2026-01-04T13:02:11+01:00
12:07
25 lat historii telewizji. 25 najlepszych seriali
Aktualizacja: 2026-01-04T12:07:05+01:00
11:24
Netflix pozamiatał konkurencję w 2025 r. Możecie to wypierać, ale takie są fakty
Aktualizacja: 2026-01-04T11:24:02+01:00
10:31
Tak się robi thrillery, które trzymają w napięciu. Dzięki, SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-01-04T10:31:00+01:00
9:09
Nowy rok, starzy użytkownicy Disney+. Tylko hitowe sci-fi im w głowach
Aktualizacja: 2026-01-04T09:09:00+01:00
8:05
Netflix dawno nie miał tak mrocznego dreszczowca. Zarwiecie dla niego nockę
Aktualizacja: 2026-01-04T08:05:00+01:00
15:07
Świetny dreszczowiec wleciał na Netfliksa. Widzowie nie mogą wybaczyć jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-03T15:07:42+01:00
12:55
Porywające fantasy wreszcie w Polsce. Smoki nie oderwą was od ekranu
Aktualizacja: 2026-01-03T12:55:51+01:00
10:30
To jeden z najlepszych thrillerów w Prime Video. Nie obejrzycie go nigdzie indziej
Aktualizacja: 2026-01-03T10:30:00+01:00
9:12
Nie byłam gotowa na ten thriller od Netfliksa. Stalowe nerwy obowiązkowe
Aktualizacja: 2026-01-03T09:12:00+01:00
8:05
Użytkownicy Prime Video oglądają tyle kina akcji, że zaraz przedawkują adrenalinę
Aktualizacja: 2026-01-03T08:05:00+01:00
6:01
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-03T06:01:00+01:00
20:41
Nowości HBO Max na weekend. Idealny początek nowego roku
Aktualizacja: 2026-01-02T20:41:56+01:00
20:10
Czy Jedenastka ze Stranger Things żyje? To nie takie oczywiste
Aktualizacja: 2026-01-02T20:10:04+01:00
17:37
Wyjaśniamy zakończenie O krok za daleko. Jaki był finał serialu Cobena?
Aktualizacja: 2026-01-02T17:37:10+01:00
16:20
Prime Video czołgiem wjeżdża w nowy rok. Ten film wojenny was zmiażdży
Aktualizacja: 2026-01-02T16:20:00+01:00
15:51
Twórcy Stranger Things bronią najgorzej ocenianego odcinka. Są dumni
Aktualizacja: 2026-01-02T15:51:48+01:00
13:48
Netflix pracuje nad nowym spin-offem Stranger Things. Wiele wyjaśni
Aktualizacja: 2026-01-02T13:48:03+01:00
11:38
Stranger Things wróci na Netfliksa już po weekendzie. Będzie odcinek specjalny
Aktualizacja: 2026-01-02T11:38:08+01:00
11:11
Użytkownicy Prime Video znaleźli idealny film akcji na wolny wieczór
Aktualizacja: 2026-01-02T11:11:38+01:00
8:43
Widzowie wściekli na Netfliksa. Wszystko przez finał Stranger Things
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:47+01:00
8:41
Film akcji od twórców Johna Wicka podbija Prime Video. Jest przekozacki
Aktualizacja: 2026-01-02T08:41:47+01:00
15:11
Najwięksi wygrani i przegrani 2025 roku. Mocny czas dla kina
Aktualizacja: 2026-01-01T15:11:00+01:00
14:10
Filmy science fiction, na które czekamy w 2026. Jest bogato
Aktualizacja: 2026-01-01T14:10:00+01:00
13:12
Najlepsze seriale 2025 roku. 11 znakomitych tytułów
Aktualizacja: 2026-01-01T13:12:00+01:00
12:10
Netflix sypnął nowościami. Absurdalna liczba premier na Nowy Rok
Aktualizacja: 2026-01-01T12:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA