REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Film był arcydziełem, serial to bubel. Ale mylicie się w swojej krytyce

Na serial „Amadeus” - tak, o tym Amadeuszu - czekałem, przyznam, dość niecierpliwie. Liczyłem na poszerzenie wątków podjętych w ikonicznym obrazie z 1984 r. i zaprezentowanie ich w odświeżonej formie, najlepiej z bardziej współczesnym sznytem. W pewnym sensie to właśnie dostałem - wykonanie jest jednak, delikatnie pisząc, rozczarowujące. Przynajmniej jak na razie.

Michał Jarecki
amadeus serial skyshowtime
REKLAMA

Serialowy „Amadeus” jest kolejną adaptacją nagradzanej sztuki Petera Shaffera, którą na kolejne medium przełożył Joe Barton. Całość, podobnie jak oryginał, skupia się przede wszystkim na starciu dwóch kompozytorów, Wolfganga Amadeusza Mozarta (Will Sharpe) i Antonia Salieriego (Paul Bettany). Ten drugi wprowadza pierwszego w sfery muzycznej śmietanki, przyjaźń kwitnie, ale z czasem Salieri dostrzega to, czego wcześniej nie widział: wielkie zagrożenie. Wkrótce rywalizacja przekształci się w prawdziwą obsesję.

O filmie Formana mówiono (bez cienia przesady), że jest obrazem kompletnym, spełnionym i wyczerpującym; wspaniałym hołdem, pomnikiem. Serialowi nie brakuje tak wiele, by być laurką może nie tak oszałamiającą, ale z całą pewnością angażującą i momentami porywającą. Niestety, ostateczny efekt zdaje się hamować niemal w każdej sferze, jest bezpieczny, niewyróżniający się, wręcz nijaki. I nie do końca wie, czym chce być.

REKLAMA

Amadeus - opinia o pierwszych odcinkach serialu ze SkyShowtime

Problemem „Amadeusa” nie są, rzecz jasna, te kwestie, które punktuje wielu widzów, ewidentnie niezaznajomionych z oryginalną sztuką czy filmem, za to zawzięcie polujących na czarownice zwane „wokeness”. Dla porządku, przypomnę: oryginał nie jest w żadnym wypadku oparty na faktach. Zarówno przedstawione tam wydarzenia, jak i postacie, nie są fikcją dobarwione, a wręcz nią przesycone. To przede wszystkim - jak wspominałem - hołd, ale i świetnie napisana, ekscytująca opowieść o obłędzie rywalizacji, chętnie sięgająca po mity, swobodnie podchodząca do prawdy.

I tym samym z grubsza jest serial. Nie jest to dzieło stricte historyczne czy biograficzne; zarzuty względem doboru obsady czy elementów, powiedzmy, uwspółcześnionych (jak choćby język), są absolutnie nietrafione. Mówimy o opowieści osadzonej w ramach umownego świata przedstawionego („Wielka” czy choćby „Bridgertonowie” mogą być dla wielu widzów odpowiednimi skojarzeniami). Należy o tym pamiętać. Jeśli zaś chodzi o uwagi innej materii, cóż, po seansie pierwszych epizodów zdążyłem ukuć ich kilka. Z przykrością - bo potencjał jest tu spory.

Jeśli zabierasz się za stworzenie serialu korzystając z materiału źródłowego, który doczekał się już ekranizacji właściwie idealnej - ubóstwianego filmu, cenionego za błyskotliwość i tematyczną głębię, zaserwowaną w sposób atrakcyjny, przystępny i poruszający, wychwalanego za dwie z najbardziej ikonicznych kreacji aktorskich, to warto włożyć wszelkie starania w to, by nowa wersja miała do zaoferowania przynajmniej jeden równie udany element, a przy okazji zaproponowała coś nowego, innego, interesującego. Zabawa scenografią, niezbyt już zresztą odświeżająca, to trochę za mało.

Niestety, przez pierwsze dwie godziny niczego takiego nie dostrzegłem. I nie chodzi o to, że „Amadeus” tonie w banalnych wpadkach - nic z tych rzeczy. Problem w tym, że nie ma też w nim absolutnie nic ekscytującego, wyróżniającego się, podbijającego serca. Całość jest jak zubożałe odtwórstwo, jak kopia pozbawiona blasku oryginału. Zarówno scenopisarsko, jak i reżysersko i aktorsko. Bettany, owszem, stara się, ale nie ma tu zbyt wielkiego pola do popisu. Sharpe zaś... Sharpe to, wybaczcie, potwarz. Jest bezbarwny, gra jakby od niechcenia; nie ma w nim ognia, pasji, nawet życia. Centrum, fundament historii poraża nijakością. Co gorsza, momentami zupełnie niepotrzebnie przekształca scenariusz źródła, nie oferując w zamian nic równie sensownego i fabularnie wartościowego, ryzykując za to tematyczne spłycenie. Szkoda.

Podkreślę jednak, że jest to, póki co, opinia powierzchowna, oparta na dwóch z pięciu godzin, które obejmuje miniseria. By być uczciwym i móc sformułować kompetentną recenzję, muszę obejrzeć pozostałe trzy epizody. Bicia się w pierś jednak nie przewiduję.

Jest tego więcej:
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Czytaj więcej:

REKLAMA
Serial znajdziesz tutaj:
REKLAMA
Michał Jarecki
07.01.2026 19:26
Tagi: Co obejrzeć?SkyShowtime
Najnowsze
15:54
Epicki serial fantasy wreszcie w Polsce. Ogląda się go jak Grę o tron
Aktualizacja: 2026-01-07T15:54:17+01:00
14:16
Conformity Gate i Stranger Things. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-07T14:16:34+01:00
13:19
Hitowy dreszczowiec dostanie sequel. Ledwo się pojawił, a to już oficjalne
Aktualizacja: 2026-01-07T13:19:21+01:00
12:50
Nowy film, legendarni bohaterowie. Ten akcyjniak podbija HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-07T12:50:34+01:00
11:20
Amazon ujawnił świetną obsadę serialu Tomb Raider. Czekamy
Aktualizacja: 2026-01-07T11:20:10+01:00
10:51
Będzie więcej Emily w Paryżu. Netflix zapowiada kontynuację
Aktualizacja: 2026-01-07T10:51:59+01:00
10:04
Netflix opowie prawdziwą polską historię. Walka o życie śląskich dzieci
Aktualizacja: 2026-01-07T10:04:55+01:00
9:33
Wielka gwiazda w obsadzie Batmana 2. Co z Jokerem?
Aktualizacja: 2026-01-07T09:33:23+01:00
9:14
Co z 9. odcinkiem Stranger Things 5? Mam złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-07T09:14:21+01:00
14:07
Takiego Craiga nie widzieliście. Wrak człowieka w hicie na HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-06T14:07:00+01:00
13:10
Nie jestem fanką biografii geniuszy, ale ten film w HBO Max jest fenomenalny
Aktualizacja: 2026-01-06T13:10:00+01:00
12:01
Widzowie SkyShowtime rzucili się na ten dziwaczny film. Wy też powinniście
Aktualizacja: 2026-01-06T12:01:00+01:00
11:07
Krok od roli Bonda. Plotki o aktorze okazały się prawdą
Aktualizacja: 2026-01-06T11:07:32+01:00
9:53
Tych wątków z książek o Harrym Potterze nie było w filmach. Serial może to naprawić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:53:39+01:00
9:29
O tym dreszczowcu Prime Video się u nas nie mówi. Czas to zmienić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:29:00+01:00
8:01
Dreams was sponiewiera. Łamie psychiki, nie serca
Aktualizacja: 2026-01-06T08:01:00+01:00
18:17
Widzowie coraz bardziej wściekli na Netfliksa. Nie taka była umowa
Aktualizacja: 2026-01-05T18:17:00+01:00
17:04
Ten thriller podniósł mi tętno. Mam w nosie jego wady
Aktualizacja: 2026-01-05T17:04:00+01:00
14:08
Użytkownicy HBO Max zachwyceni najlepszym serialem akcji. Czemu dopiero teraz?
Aktualizacja: 2026-01-05T14:08:41+01:00
13:41
Fani Outlandera zaniepokojeni słowami aktora. Finał może rozczarować
Aktualizacja: 2026-01-05T13:41:25+01:00
12:55
Nowy thriller z Sydney Sweeney to wielkie zaskoczenie. Nie tego się spodziewałem
Aktualizacja: 2026-01-05T12:55:20+01:00
11:14
Krytycy nareszcie pokochali horrory. Nagrody dla tych filmów to dobry początek
Aktualizacja: 2026-01-05T11:14:39+01:00
10:37
Wywiad z wampirem nareszcie w Polsce. Gdzie obejrzeć świetny serial?
Aktualizacja: 2026-01-05T10:37:36+01:00
9:59
Michael B. Jordan musiał iść na terapię. Nie mógł wyjść z roli czarnego charakteru
Aktualizacja: 2026-01-05T09:59:23+01:00
8:53
Dom dobry nareszcie online. Gdzie obejrzeć film Smarzowskiego?
Aktualizacja: 2026-01-05T08:53:26+01:00
13:02
To koniec Rodu Smoka. HBO oficjalnie potwierdziło decyzję
Aktualizacja: 2026-01-04T13:02:11+01:00
12:07
25 lat historii telewizji. 25 najlepszych seriali
Aktualizacja: 2026-01-04T12:07:05+01:00
11:24
Netflix pozamiatał konkurencję w 2025 r. Możecie to wypierać, ale takie są fakty
Aktualizacja: 2026-01-04T11:24:02+01:00
10:31
Tak się robi thrillery, które trzymają w napięciu. Dzięki, SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-01-04T10:31:00+01:00
9:09
Nowy rok, starzy użytkownicy Disney+. Tylko hitowe sci-fi im w głowach
Aktualizacja: 2026-01-04T09:09:00+01:00
8:05
Netflix dawno nie miał tak mrocznego dreszczowca. Zarwiecie dla niego nockę
Aktualizacja: 2026-01-04T08:05:00+01:00
15:07
Świetny dreszczowiec wleciał na Netfliksa. Widzowie nie mogą wybaczyć jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-03T15:07:42+01:00
12:55
Porywające fantasy wreszcie w Polsce. Smoki nie oderwą was od ekranu
Aktualizacja: 2026-01-03T12:55:51+01:00
10:30
To jeden z najlepszych thrillerów w Prime Video. Nie obejrzycie go nigdzie indziej
Aktualizacja: 2026-01-03T10:30:00+01:00
9:12
Nie byłam gotowa na ten thriller od Netfliksa. Stalowe nerwy obowiązkowe
Aktualizacja: 2026-01-03T09:12:00+01:00
8:05
Użytkownicy Prime Video oglądają tyle kina akcji, że zaraz przedawkują adrenalinę
Aktualizacja: 2026-01-03T08:05:00+01:00
6:01
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-03T06:01:00+01:00
20:41
Nowości HBO Max na weekend. Idealny początek nowego roku
Aktualizacja: 2026-01-02T20:41:56+01:00
20:10
Czy Jedenastka ze Stranger Things żyje? To nie takie oczywiste
Aktualizacja: 2026-01-02T20:10:04+01:00
17:37
Wyjaśniamy zakończenie O krok za daleko. Jaki był finał serialu Cobena?
Aktualizacja: 2026-01-02T17:37:10+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA