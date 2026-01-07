Amazon ujawnił świetną obsadę serialu Tomb Raider. Czekamy

Ładowanie...

Lara Croft to jedna z najważniejszych bohaterek, jeśli chodzi o przygodowe gry komputerowe. Inteligentna archeolożka, poszukiwaczka przygód, która eksploruje niebezpieczne, starożytne i mające swoją historię miejsca. Dotychczas powstały już trzy filmowe odsłony losów tej postaci: w 2001, 2003 (w obu główną rolę zagrała Angelina Jolie) oraz w 2018, kiedy to twarz Larze Croft dała Alicia Vikander, w produkcji zwanej "Tomb Raider". To marka, która wciąż cieszy się sporą popularnością, więc nic dziwnego, że zdecydowano się na kolejne, tym razem serialowe podejście.

Kto wystąpi w serialu Tomb Raider? Oto obsada

Co ciekawe, jedną z najważniejszych postaci, wznawiających żywot Lary Croft, będzie Phoebe Waller-Bridge. Aktorka, znana m.in. z "Fleabag" nie wystąpi jednak w głównej roli - jest scenarzystką, producentką wykonawczą oraz showrunnerką serialu. To nieoczywista, acz z pewnością interesująca i odważna decyzja, która rozpala oczekiwania. Od jakiegoś czasu wiadomo, że w główną rolę wcieli się Sophie Turner ("Gra o tron", "X-Men: Apocalypse", "Schody").

Amazon właśnie ogłosił pozostałe nazwiska, które zobaczymy w serialu. Wśród nich nie brakuje wielkich gwiazd - w produkcji pojawią się m.in. Sigourney Weaver ("Obcy", "Avatar") oraz Jason Isaacs ("Biały lotos", "Ścieżki życia"). Weaver wcieli się w Evelyn Wallis - tajemniczą, ambitną kobietę, która planuje wykorzystać talenty Lary, zaś Isaacs - w Atlasa DeMornaya, wujka głównej bohaterki.

Oto obsada serialu "Tomb Raider":

Sophie Turner jako Lara Croft

jako Lara Croft Martin Bobb-Semple jako Zip

jako Zip Jason Isaacs jako Atlas DeMornay

jako Atlas DeMornay Bill Paterson jako Winston

jako Winston Jack Bannon jako Gerry

jako Gerry John Heffernan jako David

jako David Celia Imrie jako Francine

jako Francine Paterson Joseph jako Thomas Warner

jako Thomas Warner Sasha Luss jako Sasha

jako Sasha Juliette Motamed jako Georgia

jako Georgia Sigourney Weaver jako Evelyn Wallis

jako Evelyn Wallis August Wittgenstein jako Lukas

Oprócz Phoebe Waller-Bridge, w produkcję serialu są zaangażowani Chad Hodge (współshowrunner, producent wykonawczy) oraz Jonathan Van Tulleken, reżyser doświadczony w serialach - mający na koncie stanie za kamerą odcinków takich tytułów jak "Szogun", "Złodziej dragów" czy "Trust". "Tomb Raider" powstaje dla Amazon Prime Video, a jego data premiery póki co pozostaje nieznana. Można jednak się spodziewać, że skoro ogłoszono oficjalny skład obsady, prace nad serialem ruszą prędzej, niż później.

Adam Kudyba

