REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Amazon ujawnił świetną obsadę serialu Tomb Raider. Czekamy

Trochę trzeba było czekać, aż ktoś po raz kolejny zabierze się za adaptację przygód Lary Croft, kultowej bohaterki serii gier "Tomb Raider". Od jakiegoś czasu już wiadomo, że pod patronatem Amazona powstanie serial osadzony w tym uniwersum. Właśnie ogłoszono pełny skład obsady tej produkcji.

Adam Kudyba
tomb raider serial amazon
REKLAMA

Lara Croft to jedna z najważniejszych bohaterek, jeśli chodzi o przygodowe gry komputerowe. Inteligentna archeolożka, poszukiwaczka przygód, która eksploruje niebezpieczne, starożytne i mające swoją historię miejsca. Dotychczas powstały już trzy filmowe odsłony losów tej postaci: w 2001, 2003 (w obu główną rolę zagrała Angelina Jolie) oraz w 2018, kiedy to twarz Larze Croft dała Alicia Vikander, w produkcji zwanej "Tomb Raider". To marka, która wciąż cieszy się sporą popularnością, więc nic dziwnego, że zdecydowano się na kolejne, tym razem serialowe podejście.

REKLAMA

Kto wystąpi w serialu Tomb Raider? Oto obsada

Co ciekawe, jedną z najważniejszych postaci, wznawiających żywot Lary Croft, będzie Phoebe Waller-Bridge. Aktorka, znana m.in. z "Fleabag" nie wystąpi jednak w głównej roli - jest scenarzystką, producentką wykonawczą oraz showrunnerką serialu. To nieoczywista, acz z pewnością interesująca i odważna decyzja, która rozpala oczekiwania. Od jakiegoś czasu wiadomo, że w główną rolę wcieli się Sophie Turner ("Gra o tron", "X-Men: Apocalypse", "Schody").

Amazon właśnie ogłosił pozostałe nazwiska, które zobaczymy w serialu. Wśród nich nie brakuje wielkich gwiazd - w produkcji pojawią się m.in. Sigourney Weaver ("Obcy", "Avatar") oraz Jason Isaacs ("Biały lotos", "Ścieżki życia"). Weaver wcieli się w Evelyn Wallis - tajemniczą, ambitną kobietę, która planuje wykorzystać talenty Lary, zaś Isaacs - w Atlasa DeMornaya, wujka głównej bohaterki.

Oto obsada serialu "Tomb Raider":

  • Sophie Turner jako Lara Croft
  • Martin Bobb-Semple jako Zip
  • Jason Isaacs jako Atlas DeMornay
  • Bill Paterson jako Winston
  • Jack Bannon jako Gerry
  • John Heffernan jako David 
  • Celia Imrie jako Francine
  • Paterson Joseph jako Thomas Warner
  • Sasha Luss jako Sasha 
  • Juliette Motamed jako Georgia
  • Sigourney Weaver jako Evelyn Wallis
  • August Wittgenstein jako Lukas

Oprócz Phoebe Waller-Bridge, w produkcję serialu są zaangażowani Chad Hodge (współshowrunner, producent wykonawczy) oraz Jonathan Van Tulleken, reżyser doświadczony w serialach - mający na koncie stanie za kamerą odcinków takich tytułów jak "Szogun", "Złodziej dragów" czy "Trust". "Tomb Raider" powstaje dla Amazon Prime Video, a jego data premiery póki co pozostaje nieznana. Można jednak się spodziewać, że skoro ogłoszono oficjalny skład obsady, prace nad serialem ruszą prędzej, niż później.

REKLAMA

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
07.01.2026 11:20
Tagi: Amazonjason isaacsLara CroftPrime VideoSigourney WeaverSophie Turner
Najnowsze
10:51
Będzie więcej Emily w Paryżu. Netflix zapowiada kontynuację
Aktualizacja: 2026-01-07T10:51:59+01:00
10:04
Netflix opowie prawdziwą polską historię. Walka o życie śląskich dzieci
Aktualizacja: 2026-01-07T10:04:55+01:00
9:33
Wielka gwiazda w obsadzie Batmana 2. Co z Jokerem?
Aktualizacja: 2026-01-07T09:33:23+01:00
9:14
Co z 9. odcinkiem Stranger Things 5? Mam złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-07T09:14:21+01:00
14:07
Takiego Craiga nie widzieliście. Wrak człowieka w hicie na HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-06T14:07:00+01:00
13:10
Nie jestem fanką biografii geniuszy, ale ten film w HBO Max jest fenomenalny
Aktualizacja: 2026-01-06T13:10:00+01:00
12:01
Widzowie SkyShowtime rzucili się na ten dziwaczny film. Wy też powinniście
Aktualizacja: 2026-01-06T12:01:00+01:00
11:07
Krok od roli Bonda. Plotki o aktorze okazały się prawdą
Aktualizacja: 2026-01-06T11:07:32+01:00
9:53
Tych wątków z książek o Harrym Potterze nie było w filmach. Serial może to naprawić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:53:39+01:00
9:29
O tym dreszczowcu Prime Video się u nas nie mówi. Czas to zmienić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:29:00+01:00
8:01
Ten romans was sponiewiera. Łamie psychiki, nie serca
Aktualizacja: 2026-01-06T08:01:00+01:00
18:17
Widzowie coraz bardziej wściekli na Netfliksa. Nie taka była umowa
Aktualizacja: 2026-01-05T18:17:00+01:00
17:04
Ten thriller podniósł mi tętno. Mam w nosie jego wady
Aktualizacja: 2026-01-05T17:04:00+01:00
14:08
Użytkownicy HBO Max zachwyceni najlepszym serialem akcji. Czemu dopiero teraz?
Aktualizacja: 2026-01-05T14:08:41+01:00
13:41
Fani Outlandera zaniepokojeni słowami aktora. Finał może rozczarować
Aktualizacja: 2026-01-05T13:41:25+01:00
12:55
Nowy thriller z Sydney Sweeney to wielkie zaskoczenie. Nie tego się spodziewałem
Aktualizacja: 2026-01-05T12:55:20+01:00
11:14
Krytycy nareszcie pokochali horrory. Nagrody dla tych filmów to dobry początek
Aktualizacja: 2026-01-05T11:14:39+01:00
10:37
Wywiad z wampirem nareszcie w Polsce. Gdzie obejrzeć świetny serial?
Aktualizacja: 2026-01-05T10:37:36+01:00
9:59
Michael B. Jordan musiał iść na terapię. Nie mógł wyjść z roli czarnego charakteru
Aktualizacja: 2026-01-05T09:59:23+01:00
8:53
Dom dobry nareszcie online. Gdzie obejrzeć film Smarzowskiego?
Aktualizacja: 2026-01-05T08:53:26+01:00
13:02
To koniec Rodu Smoka. HBO oficjalnie potwierdziło decyzję
Aktualizacja: 2026-01-04T13:02:11+01:00
12:07
25 lat historii telewizji. 25 najlepszych seriali
Aktualizacja: 2026-01-04T12:07:05+01:00
11:24
Netflix pozamiatał konkurencję w 2025 r. Możecie to wypierać, ale takie są fakty
Aktualizacja: 2026-01-04T11:24:02+01:00
10:31
Tak się robi thrillery, które trzymają w napięciu. Dzięki, SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-01-04T10:31:00+01:00
9:09
Nowy rok, starzy użytkownicy Disney+. Tylko hitowe sci-fi im w głowach
Aktualizacja: 2026-01-04T09:09:00+01:00
8:05
Netflix dawno nie miał tak mrocznego dreszczowca. Zarwiecie dla niego nockę
Aktualizacja: 2026-01-04T08:05:00+01:00
15:07
Świetny dreszczowiec wleciał na Netfliksa. Widzowie nie mogą wybaczyć jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-03T15:07:42+01:00
12:55
Porywające fantasy wreszcie w Polsce. Smoki nie oderwą was od ekranu
Aktualizacja: 2026-01-03T12:55:51+01:00
10:30
To jeden z najlepszych thrillerów w Prime Video. Nie obejrzycie go nigdzie indziej
Aktualizacja: 2026-01-03T10:30:00+01:00
9:12
Nie byłam gotowa na ten thriller od Netfliksa. Stalowe nerwy obowiązkowe
Aktualizacja: 2026-01-03T09:12:00+01:00
8:05
Użytkownicy Prime Video oglądają tyle kina akcji, że zaraz przedawkują adrenalinę
Aktualizacja: 2026-01-03T08:05:00+01:00
6:01
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-03T06:01:00+01:00
20:41
Nowości HBO Max na weekend. Idealny początek nowego roku
Aktualizacja: 2026-01-02T20:41:56+01:00
20:10
Czy Jedenastka ze Stranger Things żyje? To nie takie oczywiste
Aktualizacja: 2026-01-02T20:10:04+01:00
17:37
Wyjaśniamy zakończenie O krok za daleko. Jaki był finał serialu Cobena?
Aktualizacja: 2026-01-02T17:37:10+01:00
16:20
Prime Video czołgiem wjeżdża w nowy rok. Ten film wojenny was zmiażdży
Aktualizacja: 2026-01-02T16:20:00+01:00
15:51
Twórcy Stranger Things bronią najgorzej ocenianego odcinka. Są dumni
Aktualizacja: 2026-01-02T15:51:48+01:00
13:48
Netflix pracuje nad nowym spin-offem Stranger Things. Wiele wyjaśni
Aktualizacja: 2026-01-02T13:48:03+01:00
11:38
Stranger Things wróci na Netfliksa już po weekendzie. Będzie odcinek specjalny
Aktualizacja: 2026-01-02T11:38:08+01:00
11:11
Użytkownicy Prime Video znaleźli idealny film akcji na wolny wieczór
Aktualizacja: 2026-01-02T11:11:38+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA