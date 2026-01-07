Amazon ujawnił świetną obsadę serialu Tomb Raider. Czekamy
Trochę trzeba było czekać, aż ktoś po raz kolejny zabierze się za adaptację przygód Lary Croft, kultowej bohaterki serii gier "Tomb Raider". Od jakiegoś czasu już wiadomo, że pod patronatem Amazona powstanie serial osadzony w tym uniwersum. Właśnie ogłoszono pełny skład obsady tej produkcji.
Lara Croft to jedna z najważniejszych bohaterek, jeśli chodzi o przygodowe gry komputerowe. Inteligentna archeolożka, poszukiwaczka przygód, która eksploruje niebezpieczne, starożytne i mające swoją historię miejsca. Dotychczas powstały już trzy filmowe odsłony losów tej postaci: w 2001, 2003 (w obu główną rolę zagrała Angelina Jolie) oraz w 2018, kiedy to twarz Larze Croft dała Alicia Vikander, w produkcji zwanej "Tomb Raider". To marka, która wciąż cieszy się sporą popularnością, więc nic dziwnego, że zdecydowano się na kolejne, tym razem serialowe podejście.
Kto wystąpi w serialu Tomb Raider? Oto obsada
Co ciekawe, jedną z najważniejszych postaci, wznawiających żywot Lary Croft, będzie Phoebe Waller-Bridge. Aktorka, znana m.in. z "Fleabag" nie wystąpi jednak w głównej roli - jest scenarzystką, producentką wykonawczą oraz showrunnerką serialu. To nieoczywista, acz z pewnością interesująca i odważna decyzja, która rozpala oczekiwania. Od jakiegoś czasu wiadomo, że w główną rolę wcieli się Sophie Turner ("Gra o tron", "X-Men: Apocalypse", "Schody").
Amazon właśnie ogłosił pozostałe nazwiska, które zobaczymy w serialu. Wśród nich nie brakuje wielkich gwiazd - w produkcji pojawią się m.in. Sigourney Weaver ("Obcy", "Avatar") oraz Jason Isaacs ("Biały lotos", "Ścieżki życia"). Weaver wcieli się w Evelyn Wallis - tajemniczą, ambitną kobietę, która planuje wykorzystać talenty Lary, zaś Isaacs - w Atlasa DeMornaya, wujka głównej bohaterki.
Oto obsada serialu "Tomb Raider":
- Sophie Turner jako Lara Croft
- Martin Bobb-Semple jako Zip
- Jason Isaacs jako Atlas DeMornay
- Bill Paterson jako Winston
- Jack Bannon jako Gerry
- John Heffernan jako David
- Celia Imrie jako Francine
- Paterson Joseph jako Thomas Warner
- Sasha Luss jako Sasha
- Juliette Motamed jako Georgia
- Sigourney Weaver jako Evelyn Wallis
- August Wittgenstein jako Lukas
Oprócz Phoebe Waller-Bridge, w produkcję serialu są zaangażowani Chad Hodge (współshowrunner, producent wykonawczy) oraz Jonathan Van Tulleken, reżyser doświadczony w serialach - mający na koncie stanie za kamerą odcinków takich tytułów jak "Szogun", "Złodziej dragów" czy "Trust". "Tomb Raider" powstaje dla Amazon Prime Video, a jego data premiery póki co pozostaje nieznana. Można jednak się spodziewać, że skoro ogłoszono oficjalny skład obsady, prace nad serialem ruszą prędzej, niż później.
Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:
- Nowości Prime Video na 2026 rok. Potężne premiery filmów i seriali
- Dom dobry nareszcie online. Gdzie obejrzeć film Smarzowskiego?
- Prime Video czołgiem wjeżdża w nowy rok. Ten film wojenny was zmiażdży
- Użytkownicy Prime Video znaleźli idealny film akcji na wolny wieczór
- Genialny thriller szpiegowski hitem Prime Video przed premierą 2. sezonu