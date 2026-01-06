O tym dreszczowcu Prime Video się u nas nie mówi. Czas to zmienić

Ładowanie...

"The Alibi" opowiada historię Vincenta - spadkobiercy mediowego imperium - który zostaje oskarżony o zabójstwo swojego konkurenta. Żeby chronić reputację główny bohater zatrudnia pracownicę seksualną ze skomplikowaną przeszłością. Stella ma zapewnić mu alibi. Transakcja wydaje się prosta, ale sprawa szybko się komplikuje. Mężczyzna i kobieta coraz bardziej zbliżają się do siebie, dostarczając widzom sporej dawki emocji.



Bohaterowie plątają się w niebezpieczną grę, która trwa przez 14 odcinków. Wszystkie zadebiutowały na Prime Video 7 listopada. Polscy użytkownicy platformy Amazona nie rzucili się jednak do bindżowania. Od czasu premiery próżno szukać "The Alibi" w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Z licznych wpisów w mediach społecznościowyh wynika, że jest to zaległość, która wypada jak najszybciej nadrobić.

The Alibi - opinie o dreszczowcu Prime Video

Filipiński serial zdążył zebrać wokół siebie całkiem spore grono fanów. Miłośnicy "The Alibi" przekonują w mediach społecznościowych, że zdecydowanie jest on wart uwagi użytkowników Prime Video. Trzyma w napięciu przez cały czas swojego trwania i nie można się od niego oderwać. Dlatego widzowie zachęcają innych do oglądania wszystkich odcinków na raz.

Nie przeszkadzajcie, sami oglądajcie "The Alibi" na Prime Video



Proszę, bindżujcie "The Alibi" na Prime Video - czytamy na X (dawny Twitter).

Dla miłośników dreszczowców "The Alibi" wydaje się seansem obowiązkowym, dla którego zarwą nockę albo nawet weekend. W końcu nie jest to krótki serial. Każdy z 14 odcinków trwa godzinę. Jeśli jednak rzeczywiście jest tak wciągający, jak można wywnioskować z przywołanych wpisów, seans zleci w mgnieniu oka.



Rafał Christ 06.01.2026 09:29

