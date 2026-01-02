REKLAMA
Prime Video czołgiem wjeżdża w nowy rok. Ten film wojenny was zmiażdży

Tak się powinno rozpoczynać nowy rok. Na Prime Video wjechał właśnie nowy film wojenny. "Czołg" wydaje się filmem, który rozjedzie użytkowników platformy Amazona.

Rafał Christ
czołg film wojenny amazon prime video co obejrzeć
"Czołg" przenosi nas na wschodni front II wojny światowej. W 1943 roku załoga niemieckiego czołgu Tygrys zostaje wysłana na niebezpieczną misję, gdzie toczą się zażarte walki. Podróż przez ziemię niczyją okazuje się trudniejsza niż bohaterowie mogliby przypuszczać. Z jednej strony wróg ciągle ich atakuje, z drugiej - muszą mierzyć się z wewnętrznymi demonami. Dzięki temu użytkownicy Prime Video mogą spodziewać się dwugodzinnej intensywnej opowieści.

Już po samym opisie fabuły (o trailerze nie wspominając) "Czołg" wydaje się filmem, który najlepiej oglądałoby się w kinach. Okazję ku temu mieli jedynie Niemcy. Za naszą zachodnią granicą produkcja trafiła na wielkie ekrany 18 września. Widzowie spod innych szerokości geograficznej (w tym naszej) mogą go obejrzeć dopiero od dzisiaj na telewizorach.

"CZOŁG" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
CZOŁG
Prime Video
Czołg - film wojenny Prime Video

Dokładnie 2 stycznia "Czołg" trafił na Prime Video. Użytkownicy platformy Amazona są co prawda na razie zajęci "Falloutem" i filmami akcji, które rządzą w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju, ale produkcją wojenną też powinni się zainteresować. Nie ma ona jeszcze wyników z recenzji krytyków czy publiczności na Rotten Tomateos, ale jeden z użytkowników portalu stwierdza, że to "wizualnie powalająca i intensywna podróż w ciemność".

Niemieccy krytycy, którzy film recenzowali, co prawda zarzucają "Czołgowi" operowanie przewidywalnymi chwytami dramaturgicznymi i moralnej ambiwalencji w podejściu do podejmowanego tematu, ale chwalą techniczne rzemiosło produkcji. Są zachwyceni zdjęciami i klaustrofobiczną atmosferą. Wynika z tego, że dostajemy produkcję może i nie idealną, ale duszną i przytłaczającą. Taką, która nie pozwoli szybko o sobie zapomnieć.

Na ile ten antywojenny manifest rzeczywiście widzów miażdży możemy się teraz przekonać bez dodatkowych opłat. "Czołg" ominął nie tylko polskie kina, ale też dystrybucję VOD. Na Prime Video nie trzeba dodatkowo płacić, żeby móc go obejrzeć. Dostępny jest w ramach opłacanej subskrypcji.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
02.01.2026 16:20
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Filmy wojennePrime Video
