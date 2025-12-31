Genialny thriller szpiegowski hitem Prime Video przed premierą 2. sezonu
Zbliża się jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotów nadchodzących miesięcy. Już za chwilę na Prime Video zadebiutuje 2. sezon genialnego thrillera szpiegowskiego. Użytkownicy Prime Video nie mogą się już tej premiery doczekać, dlatego chętnie sięgają po wcześniejsze odcinki "Nocnego recepcjonisty".
"Nocny recepcjonista" to adaptacja bestsellerowej powieści Johna le Carre. Fabuła serialu zabiera widzów do świata pełngo międzynarodowych intryg i szpiegowskich manipulacji. W produkcji śledzimy losy Jonathana Pine'a - recepcjonisty w kairskim hotelu - którego agentka wywiadu werbuje do infiltracji otoczenia niebezpiecznego handlarza bronią.
"Nocny recepcjonista" zadebiutował jeszcze w 2016 roku. Szybko stał się hitem zarówno artystycznym jak i komercyjnym. Na Rotten Tomatoes cieszy się 91 proc. pozytywnych recenzji. Krytycy zachwalają w nich nie tylko szpiegowską intrygę, styl i tempo narracji, ale też - a może nawet przede wszystkim - grę aktorską. W końcu w główną rolę wciela się Tom Hiddleston, a na ekranie towarzyszy mu Hugh Laurie i Olivia Colman. Lepszej obsady wymarzyć sobie nie można, o czym świadczy fakt, że cała trójka została nagrodzona Złotymi Globami.
Nocny recepcjonista - thriller szpiegowski hitem Prime Video
Z tak entuzjastycznym przyjęciem przez krytyków "Nocny recepcjonista" szybko przyciągnął uwagę globalnej publiczności. Widzowie też produkcję docenili, czym przypieczętowali jej status jednego z najbardziej udanych thrillerów szpiegowskich ostatnich lat. Polscy fani właśnie przypominają sobie za co serial pokochali lub dopiero go odkrywają. I robią to nie bez powodu.
Po niemal 10 latach od premiery "Nocny recepcjonista" zaczął wzbudzać zainteresowanie polskich użytkowników Prime Video. Wdarł się do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Obecnie zajmuje siódme miejsce zestawienia. A zaraz może wskoczyć jeszcze wyżej. W końcu jest krótki (sześć godzinnych odcinków) i da się go szybko obejrzeć, więc część widzów mogła zostawić sobie jego seans na później, choć już się do niego przymierza.
W końcu wielkimi krokami zbliża się premiera 2. sezonu "Nocnego recepcjonisty". W Wielkiej Brytanii nowe odcinki zadebiutują już 1 stycznia. W innych krajach (w tym także u nas) serial pojawi się nieco później. Wyląduje na Prime Video 11 stycznia.
