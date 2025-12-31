Genialny thriller szpiegowski hitem Prime Video przed premierą 2. sezonu

Ładowanie...

"Nocny recepcjonista" to adaptacja bestsellerowej powieści Johna le Carre. Fabuła serialu zabiera widzów do świata pełngo międzynarodowych intryg i szpiegowskich manipulacji. W produkcji śledzimy losy Jonathana Pine'a - recepcjonisty w kairskim hotelu - którego agentka wywiadu werbuje do infiltracji otoczenia niebezpiecznego handlarza bronią.



"Nocny recepcjonista" zadebiutował jeszcze w 2016 roku. Szybko stał się hitem zarówno artystycznym jak i komercyjnym. Na Rotten Tomatoes cieszy się 91 proc. pozytywnych recenzji. Krytycy zachwalają w nich nie tylko szpiegowską intrygę, styl i tempo narracji, ale też - a może nawet przede wszystkim - grę aktorską. W końcu w główną rolę wciela się Tom Hiddleston, a na ekranie towarzyszy mu Hugh Laurie i Olivia Colman. Lepszej obsady wymarzyć sobie nie można, o czym świadczy fakt, że cała trójka została nagrodzona Złotymi Globami.

Nocny recepcjonista - thriller szpiegowski hitem Prime Video

Z tak entuzjastycznym przyjęciem przez krytyków "Nocny recepcjonista" szybko przyciągnął uwagę globalnej publiczności. Widzowie też produkcję docenili, czym przypieczętowali jej status jednego z najbardziej udanych thrillerów szpiegowskich ostatnich lat. Polscy fani właśnie przypominają sobie za co serial pokochali lub dopiero go odkrywają. I robią to nie bez powodu.

Po niemal 10 latach od premiery "Nocny recepcjonista" zaczął wzbudzać zainteresowanie polskich użytkowników Prime Video. Wdarł się do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Obecnie zajmuje siódme miejsce zestawienia. A zaraz może wskoczyć jeszcze wyżej. W końcu jest krótki (sześć godzinnych odcinków) i da się go szybko obejrzeć, więc część widzów mogła zostawić sobie jego seans na później, choć już się do niego przymierza.

W końcu wielkimi krokami zbliża się premiera 2. sezonu "Nocnego recepcjonisty". W Wielkiej Brytanii nowe odcinki zadebiutują już 1 stycznia. W innych krajach (w tym także u nas) serial pojawi się nieco później. Wyląduje na Prime Video 11 stycznia.



Rafał Christ 31.12.2025 09:25

