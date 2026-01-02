REKLAMA
Użytkownicy Prime Video znaleźli idealny film akcji na wolny wieczór

Przed chwilą na Prime Video wpadł zupełnie nowy film akcji. "Meta" szybko narobiła szumu na platformie Amazona. Subskrybenci ją pokochali. Twierdzą, że to idealna produkcja na wieczór.

Rafał Christ
meta film akcji amazon prime video opinie co obejrzeć
"Meta" opowiada historię działających pod przykrywką agentów DEA, którzy muszą stawić czoła swoim najgroźniejszym dotychczas przeciwnikom: własnym dzieciom. Nastolatkowie wykorzystują sprzęt i informacje rodziców, żeby okraść niebezpieczny kartel. Bohaterowie próbują ich złapać, dostarczając jednocześnie widzom sporej dawki adrenaliny. Gwarantuję ją wcielający się w jedną z głównych ról Dave Bautista.

Biorąc pod uwagę obiecujący opis fabuły i gwiazdorską obsadę, nikogo nie powinno dziwić, że "Meta" z miejsca stała się hitem. Trafiła na Prime Video 31 grudnia 2025 roku i szybko wdarła się do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Obecnie zajmuje czwarte miejsce zestawienia. I ma spore szanse wdrapać się wyżej.

"METĘ" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
META
Prime Video
Meta - opinie o filmie akcji na Prime Video

Może i "Meta" nie zbiera najlepszych ocen. Na Rotten Tomatoes ma zaledwie 58 proc. pozytywnych recenzji od krytyków. Od zwykłych użytkowników portalu zbiera jeszcze gorsze noty, bo spodobała się tylko 56 proc. internautów. Ale z opinii tych, w których gusta się wpasowała, jasno wynika, że to idealny film na wieczór.

To był idealny film na piątkowy wieczór, z kilko dobrymi scenami akcji i zaskakująco sentymentalnymi elementami, które składają się na interesującą narrację

Wow! Świetna opowieść. Dużo akcji, dobry film. Dave Bautista znowu to zrobił

Dobry film. Dużo akcji i fabuła, która potrafi utrzymać uwagę

- czytamy na Rotten Tomatoes.

Wszystkie powyższe wpisy najlepiej zdaje się podsumowywać jeszcze inny komentarz użytkownika Rotten Tomatoes. Według niego przez schematyczny motyw gry w kotka i myszkę oraz niedopracowany wątek nastolatków "Meta" nie potrafi wyrwać się z ram gatunkowej konwencji. Jednakże dostarcza solidnej porcji akcji, wzniesionej na wyższy poziom dzięki wiarygodnej kreacji Dave'a Bautisty. Innymi słowy: nic odkrywczego, ale rozrywki dostarcza.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Aktualizacja: 2026-01-02T11:11:38+01:00
