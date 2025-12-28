Nowości Prime Video na 2026 rok. Potężne premiery filmów i seriali

Ładowanie...

Choć jesteśmy w momencie podsumowań tego, co dotychczas się wydarzyło, warto być zorientowanym na temat tego, co nadejdzie. A nadejdzie sporo - Prime Video szykuje bowiem ofensywę serialową oraz filmową. Użytkownicy doczekają się powrotu kultowych seriali oraz oryginalnych, filmowych produkcji. Oto, jak będzie wyglądał 2026 rok w przypadku platformy streamingowej Prime Video.

Seriale Prime Video w 2026 roku

Nocny recepcjonista, sezon 2

Osiem lat oczekiwań na nowy sezon się opłaciło. Jonathan Pine (Tom Hiddleston) myślał, że pogrzebał swoją przeszłość. Teraz żyje jako Alex Goodwin – szeregowy agent MI6 kierujący cichą jednostką obserwacyjną w Londynie – jego życie jest spokojne i pozbawione większych wrażeń. Pewnej nocy przypadkowe spotkanie starego najemnika doprowadzi do brutalnego starcia z nowym graczem: kolumbijskim biznesmenem Teddym Dos Santosem (Diego Calva). Wkrótce Pine zaczyna ścigać się z czasem, by ujawnić spisek mający na celu destabilizację kraju.

Premiera 11 stycznia.

Steal

Serialowy thriller z ciekawą, dość młodą i utalentowaną obsadą. Pracowniczka biurowa Zara (Sophie Turner) i jej przyjaciel Luke (Archie Madekwe) pracują na co dzień w funduszu emerytalnym Lochmill Capital. Wszystko wywraca się do góry nogami, gdy gang brutalnych złodziei dokonuje napadu i zmusza ich do zrealizowania określonych żądań.

Premiera 21 stycznia.

Cross, sezon 2

Jeden z najważniejszych detektywistycznych seriali platformy powraca z hukiem. Detektyw Alex Cross (Aldis Hodge) tym razem stanie naprzeciw bezwzględnego mściciela, który poluje na skorumpowanych miliarderów i magnatów. Do obsady 2. sezonu dołączył chociażby Matthew Lillard, co już podnosi poziom oczekiwań.

Premiera 11 lutego.

56 dni

Serial opowiada historię Olivera Kennedy'ego (Avan Jogia) i Ciary Wyse (Dove Cameron), którzy niedługo po spotkaniu w supermarkecie zakochują się w sobie. 56 dni później, w mieszkaniu mężczyzny śledczy znajdują niezidentyfikowane, celowo rozczłonkowane ciało. Do kogo ono należy? Kto kogo zabił? Nie wiem, ale biorąc pod uwagę, że producentem wykonawczym jest James Wan, mam wysokie oczekiwania.

Premiera 18 lutego.

The CEO Club

Serial dokumentalny Prime Video, który prezentuje wpływowe kobiety-liderki w branży mody, urody, muzyki i biznesu. Wśród głównych bohaterek znajdują się m.in. ikona tenisa, Serena Williams, latynoska gwiazdy popu i przedsiębiorczyni Thalia czy supermodelka i założycielki Cay Skin Winnie Harlow. Widzowie będą mieli okazję poznać, jak bohaterki zarządzają firmami, projektami oraz życiem rodzinnym.

Premiera 23 lutego.

Scarpetta

Produkcja z pogranicza thrillera i kryminalnego dramatu oparta na bestsellerowej serii książek Patricii Cornwell. Tytułowa bohaterka, Kay Scarpetta (Nicole Kidman) to błyskotliwa i piękna patolog sądowa, która wykorzystuje zaawansowaną technologię kryminalistyczną, by rozwiązywać zagadki związane z przestępstwami. Teraz musi namierzyć groźnego seryjnego mordercę oraz udowodnić, że sprawa sprzed 28 lat, na której zbudowała karierę, nie doprowadzi teraz do jej upadku.

Premiera 11 marca.

Deadloch, sezon 2

Australijski hit powraca, ale tym razem fabuła przenosi się do tropikalnego Top End w Terytorium Północnym. Detektyw Eddie Redcliffe (Madeleine Sami) i starsza sierżant Dulcie Collins (Kate Box) wyruszają do Darwin, by zbadać śmierć byłego partnera Eddie z policji, Bushy'ego. Z czasem odkrywają większą tajemnicę, która prowadzi do nowego i trudniejszego śledztwa. Smaczek: do obsady 2. sezonu dołączył Liam Hemsworth.

Premiera 20 marca.

The Boys, sezon 5

Nie ma wątpliwości - to najgorętsza premiera 2026 roku na Prime Video. "W piątym i finałowym sezonie świat należy do Homelandera, który całkowicie podlega jego nieprzewidywalnym, egotycznym kaprysom. Hughie, Mother’s Milk i Francuz są uwięzieni w „Obozie Wolności”. Annie walczy, by zorganizować opór przeciwko przytłaczającym siłom Supków. Kimiko zniknęła. Jednak gdy Butcher ponownie się pojawia. gotów i chętny użyć wirusa, który zmiótłby wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia ciąg wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego, kto w nim żyje" - tak głosi oficjalny opis. Mnie to wystarczy, by czekać.

Premiera 8 kwietnia.

Niezwyciężony, sezon 4

Czwarty i przedostatni póki co sezon kultowego już animowanego serialu zawita wiosną do Prime Video. Stawka rośnie, bowiem do akcji wkroczy Thragg - złoczyńca będzie największym zagrożeniem dla Marka (Steven Yeun) i jego drużyny. Obsadzenie w tej głosowej roli Lee Pace'a zdaje się być strzałem w dziesiątkę.

Premiera w marcu.

The House of Spirits

Kolejna z serialowych adaptacji powieści: tym razem mowa o twórczości autorki bestsellerów, Isabel Allende. "The House of Spirits" śledzi rozciągające się na stolecie losy rodziny Trueba, wypełnione praktycznie wszystkim: miłością, konfliktami, społecznymi wstrząsami, namiętnościami, skrywanymi rodzinnymi sekretami.

Premiera w 2026 roku.

Young Sherlock

Guy Ritchie i Sherlock Holmes to dwie postacie, których raczej dotychczas nikt ze sobą specjalnie nie łączył, a tu proszę - Ritchie jest reżyserem oraz producentem wykonawczym serialu o młodym detektywie. Holmesa (Hero Fiennes Tiffin) poznajemy jako 19-latka, studiującego na Uniwersytecie Oksfordzkim, niebędącego jeszcze mistrzem detektywistycznym. Sherlock jest nieokiełznany i brakuje mu dyscypliny. Morderstwo w Oksfordzie sprawia, że postanawia rozwiązać swoją pierwszą kryminalną zagadkę.

Premiera w 2026 roku.

Spider-Noir

Jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów, który mamy zobaczyć już w 2026. Serial zabierze nas do lat 30. XX wieku, gdzie poznamy historię starzejącego się prywatnego detektywa (Nicolas Cage), który musi zmierzyć się z nowymi zagrożeniami i własną przeszłością jako jedyny superbohater w mieście.

Premiera w 2026 roku.

Filmy Amazon Prime Video w 2026 roku

Follow My Voice

Film opowiada historię Klary (Berta Castañé), która po kryzysie zdrowotnym, który uwięził ją w domu przez 76 dni z rzędu, nie robi nic poza słuchaniem swojej ulubionej audycji radiowej „ Follow My Voice” . Zaczyna się zastanawiać, czy możliwe jest zakochanie się w kimś, kogo słyszała tylko w radiu, i czy czuje coś do Kanga (Jae Woo Yang), prezentera radiowego, którego głos usłyszała tylko raz.

Premiera 2 stycznia.

Relationship Goals

Leah Caldwell (Kelly Rowland) to znakomita producentka telewizyjna, która jest o krok od zapisania się w historii jako pierwsza kobieta prowadząca najpopularniejszy poranny program telewizyjny w Nowym Jorku. Plany okazują się zagrożone, gdy jej były, Jarrett Roy (Method Man) grany przez Method Mana, wkracza do akcji z jednym celem – zdobyć to samo stanowisko.

Premiera 4 lutego.

Man on the Run

Dokument w sam raz dla koneserów najlepszej muzyki - ukazuje bowiem życie legendarnego Paula McCartneya po rozpadzie The Beatles i powstaniu zespołu Wings, w ramach którego występował wraz z żoną, Lindą. Film śledzi karierę solową McCartneya, ukazując jego zmagania z licznymi wyzwaniami podczas tworzenia nowej muzyki, a twórcy mają wyjątkowy dostęp do wcześniej niepublikowanych nagrań i rzadkich materiałów archiwalnych.

Premiera 26 lutego.

Zeta

Pięciu byłych hiszpańskich szpiegów zostaje zamordowanych w różnych ambasadach jednocześnie. CNI odkrywa, że każdy z nich był zaangażowany w tajną operację w Kolumbii 35 lat temu. Był jeszcze jednak szósty agent, który zdołał uciec. Odnaleźć go musi najlepszy agent CNI, Zeta - w tej roli hiszpański gwiazdor Mario Casas ("Statek", "Nie otwieraj oczu: Barcelona").

Premiera 20 marca.

Madden

Nicolas Cage ma skłonność do spektakularnych aktorskich transformacji. Tym razem będziemy mogli być jej świadkami na Prime Video - ogłoszono bowiem, że około Święta Dziękczynienia do serwisu trafi "Madden" - biograficzny film o Johnie Maddenie - legendarnym trenerze futbolu amerykańskiego, który znacząco przyczynił się do rozsławienia tego sportu na całym świecie. Oprócz Cage'a na ekranie zobaczymy również Christiana Bale'a, Kathryn Hahn i Johna Mulaneya, zaś reżyserem jest David O. Russell ("Poradnik pozytywnego myślenia", "Fighter").

Premiera w listopadzie 2026 roku.

Love Me Love Me

Komedia romantyczna rodem ze słonecznej Italii. Film jest adaptacją pierwszej powieści z serii autorstwa Stefanii S., opublikowanej na Wattpadzie, która osiągnęła ponad 23 milionów wyświetleń. Główna bohaterka, June, przeprowadza się do Włoch, by zacząć życie od nowa po śmierci brata. W nowej szkole zakochuje się w Jamesie, charyzmatycznym chłopaku biorącym udział w walkach MMA. Wkrótce zaczyna się jednak spotykać z jego przyjacielem, Willem.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Masterplan

Legendarny złodziej (Stanley Tucci) obiera sobie za cel Mona Lisę. Do pomocy w napadzie stulecia rekrutuje dwoje młodych nieznajomych — Chiarę (Simona Tabasco), bystrą włoską specjalistkę od cyberprzestępczości, oraz Jaya (Victor Belmondo) pewnego siebie francuskiego eksperta od materiałów wybuchowych. Nie ma jednak tak różowo - okazuje się bowiem, że Jay i Chiara są...dawno rozdzielonym rodzeństwem. Jakby tego było mało, organizator napadu jest ich ojcem. Nowo połączona rodzina musi nauczyć się współpracować, jeśli chce mieć jakąkolwiek szansę na to, by z nadchodzącego wyzwania wyjść cało.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

No Place To Be Single

Znów Włochy. Akcja filmu rozgrywa się w idyllicznym turyńskim miasteczku Belvedere in Chianti. Główną bohaterką jest Elisa (Matilde Gioli), samotna matka, która prowadzi winnicę Le Giuggiole. Powrót do miasta Michele (Cristiano Caccamo), przyjaciela z dzieciństwa, którego nie widziała od lat, wywraca jej życie do góry nogami i ponownie budzi uczucia, które myślała, że już wygasły.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Barreda

Argentyński film oparty na faktach, opowiadający historię jednego z najsłynniejszych morderstw w historii kraju. W 1992 roku Ricardo Barreda, skromny, zwyczajny dentysta, zamordował żonę, teściową i dwie dorosłe córki. "Barreda" zagłębia się w tę wstrząsającą historię.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

zdjęcie główne: Des Willie/Prime, materiały prasowe Prime Video

Adam Kudyba 28.12.2025 14:11

