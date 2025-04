Hej, użytkownicy Prime Video, nie takiego filmu akcji szukacie. Przestańcie już oglądać ten hit platformy

Być może "Carjackers" nawet by działało, gdybyśmy lepiej poznali dynamikę grupy. O jej członkach do samego końca nie dowiadujemy się tak naprawdę nic. Prócz Nory, która wdaje się w romans z pianistą, tylko po to, aby scenarzyści mogli wykorzystać jej wymuszoną miłość w celu podbicia emocjonalnej stawki w finale filmu. Tracąc na to czas, poza obszar swoich zainteresowań spychają to, co w ich opowieści najciekawsze. Bo znajdziemy w niej elementy, sugerujące, że twórcy tracą szansę na zaserwowanie nam jednego z najciekawszych eat the rich ostatnich lat.