Najlepszy horror zeszłego roku obejrzysz online bez dodatkowych opłat. Oczywiście, że chodzi o Substancję

"Substancja" to horror z elementami science fiction, który skupia się na starzejącej się gwieździe pracującej dla szerokorozumianego przemysłu telewizyjno-filmowego (w tej roli Demi Moore). Pewnego dnia szefostwo postanawia dać jej do zrozumienia, że jest za stara, a stacja szuka kogoś młodszego na jej miejsce, w związku z czym kobieta traci pracę. Szukając sposobu na to, jak odzyskać swojego stanowisko, bohaterka otrzymuje tajemniczą informację: jeśli skorzysta z nietypowej kuracji, to może odmłodnieć niemal natychmiast. Warunkiem jest to, że przez tydzień ma być młodszą wersją siebie, a przez kolejny starszą. Nie zdaje sobie sprawy, że jej nieodparta chęć pozostania młodą będzie miała dla niej katastrofalne konsekwencje.