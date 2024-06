Prime Video: co obejrzeć w weekend? Wybraliśmy TOP 5 produkcji - niektóre zaraz znikną z serwisu

"Bullet Train" to pełen akcji film o pięciu zabójcach, którzy znajdują się na pokładzie superszybkiego pociągu w Japonii. Każdy z nich ma własną misję do wykonania, jednak okazuje się, że ich cele są ze sobą powiązane. Gdy pociąg mknie przez kraj, sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą walczyć o przetrwanie i realizację swoich zadań w ciasnych i dynamicznych warunkach. Jednym z pasażerów pociągu jest Ladybug (Brad Pitt), który musi wymyślić, jak wysiąść z pojazdu.



Film "Bullet Train" jest dostępny w Prime Video do 8 czerwca. Obejrzysz go tutaj.