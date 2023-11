Użytkownicy Amazona pokochali ten thriller akcji. I dobrze zrobili

"Najemnik" nie jest co prawda oryginalnym filmem Prime Video, ale idealnie pasuje do biblioteki platformy Amazona. Jak już na łamach Spider's Web zdarzyło mi się wspomnieć, tytuły przez serwis udostępniane świetnie odnalazłyby się w wypożyczalniach VHS, stając się ich hitami. Serwis skupia się bowiem na oldschoolowym kinie gatunkowym, zostawiającym po sobie przyjemny posmak B-klasy. Dowód? "Bez skrupułów" przywiedzie wam na myśl akcyjniaki z czasów zimnej wojny, "All the Old Knives" przypomni o starych (również zimnowojennych) thrillerach szpiegowskich, a "Głęboka woda" przeniesie do czasów świetności thrillerów erotycznych.



Podobnie jak wymienione tytuły, "Najemnik" nie może się pochwalić budżetem czy widowiskowością na miarę współczesnych blockbusterów. A mimo to jego siłę twórcy opierają na dobrze znanych nam tropach gatunkowych. Odpowiednio wyolbrzymionych i przejaskrawionych, rzecz jasna. Już na samym początku scenarzysta J.P. Davis sięga po dobrze przemielone już przez kino konteksty. Główny bohater James Harper to po prostu kolejny żołnierz, którego amerykańskie wojsko przeżuło i wypluło. Odsłużył kilka tur w Afganistanie i Iraku, przez co dorobił się problemów z kolanem. Leczył je specyfikami, zostawiającymi po sobie ślady w testach na obecność narkotyków, więc kiedy tylko zmieniło się dowództwo został wydalony - bez prawa do emerytury i jakichkolwiek innych świadczeń.



O filmach na Amazon Prime Video więcej poczytasz na Amazon Prime Video: