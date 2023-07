Chociaż w trasę dziennikarze wyruszają we trójkę, to jednak z większości atrakcji ma okazję skorzystać tylko dwóch z nich, bo James May podróżuje w Crosleyu - małym piździku rozwijającym maksymalną prędkość 60 km/h. Leitmotivem "Eurocrash" staje się bzzz, bzzz, bzzz wydawane przez pojazd, który ledwo trzyma się autostrady, gdy mija go ciężarówka. Jeremy Clarkson i Richard Hammond, jak to prawdziwi przyjaciele, nie czekają na swojego kolegę i prują przed siebie, ile fabryka dała, aby jak najwięcej zobaczyć i zwiedzić.