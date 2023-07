Adaptacja opowiadania z Wattpada podbija Amazon Prime Video. Hiszpański film naśladuje Netfliksa

Kolejnym olbrzymim problemem filmu jest jego niezręczność. Fabuła w lwiej części skupia się na intymnych interakcjach przyrodniego rodzeństwa - i choć mamy tu do czynienia z dwojgiem niespokrewnionych dorosłych, którzy zostali „rodzeństwem" dzięki ślubowi rodziców, twórcy nie starają się podejść do tematu z zaciekawieniem, nie badają go i nie zastanawiaj się nad nim. To wątek rodem z filmów dla dorosłych, gdzie przyrodnie rodzeństwo po prostu wchodzi w romans, choć ich osobowości wydają się skrajnie różne.



Bohaterowie są męcząco nudni, schematyczni i nielogiczni. Wątki poboczne to kolejne źródła pytań „jak?” i „dlaczego?”, a policja - co jest już chyba wpisane w konwencję - pełni funkcję obserwatorów, którzy nie są w stanie ani nikomu pomóc, ani nikogo przyskrzynić. Widzieliśmy to już niezliczoną ilość razy: film będący młodzieńczą fantazją autorki, która chce nakarmić nią inne nastoletnie osoby. Wiem - to kuszący kąsek, ładny i niewymagający. Ale dzieciaki, każde jedno, z całą pewnością zasługują na znacznie więcej.