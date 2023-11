Niegrzeczna polska komedia przejęła Amazona. Na platformie rządzi teraz seks i przemoc

"Cały ten seks" za cel stawia sobie normalizację perwersji seksualnych. Jak mu to wychodzi? Chyba całkiem nieźle, skoro od swojej premiery nie schodzi z pierwszego miejsca najpopularniejszych tytułów Prime Video. Ewidentnie więc rozpala coraz to szersze grono odbiorców.



