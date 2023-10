Nowy film Amazona wtrąci was do strefy komfortu. Żaden coach was z niej nie wyciągnie

"The Burial" potrafi mocno przywalić, ale wie też, kiedy się wycofać. Dlatego nie jest to film, który w jakikolwiek sposób chciałby wytrącić was ze strefy komfortu. Ba! On pragnie was w nią wcisnąć i utrzymać przez bite dwie godziny. Lekkość okazuje się jego największą siłą, przez co przychodzi mu to z łatwością, mogącą was wręcz zawstydzić.



Premiera "The Burial" w piątek 13 października na Amazon Prime Video.