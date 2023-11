Polska komedia Amazona da wam do myślenia... o seksie. To film wyjątkowy

Żyjemy w kraju, w którym ten temat - zwłaszcza przez dotychczasową władzę - uważany jest za coś, o czym nie powinno się mówić. Niechętnie się go przez to porusza, niechętnie się go promuje, a edukacji w jego zakresie nie ma prawie wcale. Ja się nie zgadzam na takie podejście. Seks jest integralną częścią życia każdego człowieka. Jeśli ktoś nie chce o nim słuchać ok, jego prawo, niech nie słucha. Ale nie możemy z tego powodu w ogóle o nim nie rozmawiać, bo przez dyskusje mamy szansę więcej się o nim dowiedzieć, nauczyć czegoś, co nam się potem przyda. Dlatego cieszę się, że wziąłem udział w filmie, który pokazuje bardzo wiele takich sytuacji, z jakimi – tak mi się wydaje – pary mają regularnie do czynienia. W tych problemach i fantazjach pewnie odnajdzie się całe mnóstwo osób, a "Cały ten seks" pokazuje je w sposób zabawny i prawdziwy

- mówi Piotr Stramowski.