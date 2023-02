Co prawda Prime Video nie serwuje nam tyle oryginalnych tytułów, co na przykład Netflix, ale jak już rzuci jakąś nowością, to nie ma wyjścia - trzeba oglądać. W tym tygodniu na platformie zadebiutowało tylko "Somebody I Used To Know". I nie chodzi tu o nową wersję teledysku do słynnej swego czasu piosenki Gotye. To film wyreżyserowany przez brata Jamesa Franco - Dave'a.



Nie ma sensu spoglądać na twórczość Dave'a Franco przez pryzmat jego starszego (wyklętego dzisiaj przez Hollywood) brata. On zdążył już zbudować swoją markę. Przede wszystkim w temacie aktorstwa, ale zdarzyło mu się też stanąć wcześniej za kamerą. Jego "Lokum" to przecież całkiem niezły thriller. Za sprawą "Somebody I Used To Know" możecie sprawdzić, czy ze starcia z komedią romantyczną, też udało mu się wyjść obronną ręką.