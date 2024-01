Gwiazdor serialu Amazona powstrzymał prawdziwe przestępstwo. "Włączyłem tryb Reachera"

Zobaczyłem kogoś - byliśmy na randce w Montrealu, szliśmy na bardzo miłą kolację, byliśmy wystrojeni i zobaczyliśmy, jak ktoś włamuje się do auta. Żona poskładała wszystko w całość jeszcze przede mną, bo wszędzie było szkło, jakby ktoś przeglądał czyjeś rzeczy. Mówi do mnie: chyba włamuje się do auta. Ja na to: chyba masz rację. Ona: nie rób tego. A ja od razu włączyłem tryb Reachera. Trzeba było wymierzyć sprawiedliwość, więc goniłem tego typa przez cztery przecznice, aż w końcu przycisnąłem go do budynku i przyjechali gliniarze. Żona była na mnie wściekła, że nie zabrałem jej po prostu na randkę. W końcu jednak dotarliśmy na miejsce.