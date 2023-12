W 2. sezonie "Reacher" jest jeszcze większy i bardziej wściekły. To gratka dla fanów kina akcji

Jack Reacher to bohater wyjęty z mokrych snów konserwatystów. Świetnie odnalazłby się w towarzystwie kinowych herosów kina akcji lat 80. Jest samotnikiem i potrafi sobie radzić w każdej sytuacji. Do szczęścia potrzebuje jedynie kąta do spania, a cały jego bagaż osobisty mieści się w kieszeni kurtki z second handu. To człowiek pokłócony ze współczesnym światem, który nie ogląda się na konwenanse. Wagabunda przemierzający Stany Zjednoczone w poszukiwaniu prawdziwej Ameryki. Dlatego serial Amazona przedstawia jego przygody w formie filmowej ballady.



Chociaż fanem "Reachera" jestem już od samego początku, z 1. sezonem miałem drobne problemy. W nowej odsłonie serialu nie ma po nich śladu. Główny bohater nie jest już bowiem czołgiem zgrzytającym z otaczającą go rzeczywistością, tylko legendą. Wystarczy mu spojrzeć na roztrzęsioną kobietę, aby zrozumieć, że terroryzujący ją mężczyzna siedzi właśnie w jej samochodzie i trzeba spuścić mu łomot. Wszyscy więc spoglądają na niego z podziwem. Ze stoickim spokojem i dedukcją na poziomie Sherlocka Holmesa, funkcjonuje bowiem niczym zimna bryza, gdy robi się gorąco.



