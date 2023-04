Zupełnie nowe usługi w Amazon Prime Video. Do abonamentu możesz dokupić inne abonamenty

Wchodząc na Amazon Prime Video, zauważyliście coś nowego? Przynajmniej u części z was gdzieś między kolejnymi sekcjami z filmami i serialami pojawiła się z pewnością kategoria "moje subskrypcje". A w niej szereg miniatur - jedna z gwiazdami muzyki pokroju Freddie'ego Mercury'ego, druga z Kardashianką, etc., etc. O co w tym wszystkim chodzi? Czemu ma służyć? I przede wszystkim ile kosztuje dostęp Stingraya, bo się przyda na tę imprezę karaoke, co chciałem ją zorganizować już od dawna?



Sprawa jest całkiem prosta. W "moich subskrypcjach" znajdują się tzw. Prime Video Channels, czyli dodatkowe usługi, do których dostęp można wykupić z poziomu serwisu Amazona. Jak czytamy w centrum pomocy platformy, są to kanały premium i kanały specjalistyczne oferujące szeroki wybór rozrywki. Na ten moment wśród nich znajdziemy: