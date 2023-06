"Idol" zagrożony. Pojawił się apel o zakończenie kontrowersyjnego serialu HBO

Jak podaje portal The Wrap, The Parents Television and Media Council wezwała HBO do zakończenia produkcji serialu "Idol", powołując się na przedstawienie w nim nieodpowiednich scen, takich jak brutalne przedstawienie seksu, wykorzystywanie seksualne i innego rodzaju deprawacje, które są nieodpowiednie dla młodych widzów. Rada ponadto dodała, iż żąda, by platforma Max przestała w mediach społecznościowych promować serial, który z założenia kierowany jest do młodzieży.