Dlaczego "Idol" jest tak hejtowany? Ten serial wzbudza kontrowersje o pierwszych klapsów

Następnie przyszedł czas na debiut w Cannes. Pokaz dwóch pierwszych epizodów spotkał się z wyjątkowo chłodnym przyjęciem; posypały się negatywne opinie. 24 punkty w serwisie Metacritic oraz 27 proc. pozytywnych ocen (średnia: 4,80!) przy 69 recenzjach w Rotten Tomatoes mówi nam sporo. Widownia również nie jest zachwycona: 58 proc. dobrych ocen i cała masa krytycznych postów w sieci (przede wszystkim na Twitterze) czynią z "Idola" jedno z największych serialowych rozczarowań w historii. Tak, w historii - bo przecież oczekiwania (głównie za sprawą odpowiedzialnej za projekt ekipy) były ogromne, a niemal każdy przeczuwał artystyczny sukces. Sporo na wszystkim stracił również The Weeknd - to jego obarcza się o fatalną formę serialu, to jego decyzje wzbudzają najwięcej niechęci. "Jeśli celem serialu było sprawić, że zaczniemy nienawidzić The Weeknd, to informuję, że misja zakończyła się sukcesem" - podsumował jeden z internautów. A przyklasnęły mu tłumy.



Opinie po premierze w HBO Max i emisji kolejnych odcinków nie uległy zmianie. Oto projekt, który może się pochwalić jedynie warstwą audiowizualną: wydmuszka pełna tandetnych klisz, która fatalnie zarysowuje podejmowane tematy, by ostatecznie donikąd nie dojść. Mamy to: "Idol" to chyba rzeczywiście najgorszy serial w historii HBO.