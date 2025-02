Na Apple TV+ wielka zmiana. Film i serial zdetronizowały swoich konkurentów. To hity

Mimo że Apple jest największą firmą na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, jego streamingowa odnoga nadal znajduje się w powijakach. Platforma ma na koncie kilka dużych sukcesów, takich jak uwielbiany „Ted Lasso”, „The Morning Show”, „Monarch” czy „Rozdzielenie” - intrygujący thriller psychologiczny z Adamem Scottem, Christopherem Walkenem i Patricią Arquette.



To właśnie 2. sezon „Rozdzielenia” - najlepszego tytułu od Apple TV+ i jednej z najciekawszych produkcji dekady - pokonał „Teda Lasso” (również polecam!), stając się nowym najchętniej oglądanym serialem serwisu.



I jakkolwiek w zeszłym roku pojawiały się doniesienia o planach ograniczenia budżetów produkcji Apple TV+ (pamiętajmy, że miesięczna liczba widzów platformy wciąż jest mniejsza niż dzienna oglądalność Netfliksa), to dzięki spektakularnym sukcesom wspomnianych tytułów Apple może nabrać odwagi, by inwestować w jeszcze większe projekty. Obecnie platforma bierze udział w licytacji praw do nowego filmu Josepha Kosinskiego („Top Gun: Maverick”) i Jerry’ego Bruckheimera - thrillera o teorii spiskowej związanej z UFO. Jeśli firma wygra ten wyścig, zgarnie kolejną głośną produkcję, która najpewniej umocni pozycję serwisu na rynku streamingowym.