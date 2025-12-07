Logo
Avatar 3 - kiedy premiera, gdzie obejrzeć? Wszystko, co wiemy

Już wkrótce na ekrany kin zawita wielkie widowisko, trzecia część kultowej serii Jamesa Camerona - mowa oczywiście o filmie "Avatar: Ogień i popiół". Omawiamy szczegóły związane z premierą tej produkcji

Adam Kudyba
avatar ogien popiol premiera
Głównymi bohaterami "Ognia i popiołu" są znani nam Sully (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldaña). Oboje stoją na czele zjednoczonych klanów Na'vi. Z biegiem czasu okazuje się, że muszą po raz kolejny stanąć do walki. Tym razem z nowym, jeszcze bardziej bezwzględnym zagrożeniem - ogniem, który spopiela wszystko na swojej drodze. Bohaterowie spotkają wkrótce na swojej ścieżce żyjący w harmonii z tym żywiołem, klan Zaran, a także starego wroga, pułkownika Quaritcha (Stephen Lang). Konfrontacja o wielkiej stawce jest nieunikniona.

Avatar 3 - kiedy premiera? Czy będą przedpremiery?

Premiera filmu "Avatar: Ogień i popiół" jest zaplanowana na 19 grudnia 2025 roku. W tym momencie bilety na seans są już dostępne do nabycia w niektórych miejscach - chociażby na stronie głównej sieci kin Cinema City, czy poprzez jej aplikację. Dostępne są wersje zarówno z polskimi napisami, jak i z polskim oraz ukraińskim dubbingiem. W Heliosie czy Multikinie obecność filmu w repertuarze jest zapowiedziana, natomiast bilety powinny być tam dostępne do kupienia w najbliższym czasie.

Na ten moment nie ma zaplanowanych przedpremierowych pokazów, ale jako że do dnia premiery jeszcze ok. 2 tygodnie, nie należy wykluczać, że kina zorganizują je, albo tak jak w przypadku niedawnego "Wicked: Na dobre", zostanie zorganizowany maraton całej serii. To jest jednak w obrębie możliwości i pomysłów - póki co jedyne oficjalne pokazy trzeciej części "Avatara" to te, które rozpoczynają się od dnia premiery.

Avatar 3 - gdzie obejrzeć film?

Od 19 grudnia 2025 roku "Avatar: Ogień i popiół" będzie dostępny do obejrzenia na ekranach kin w całej Polsce. Co ciekawe, wygląda na to, że ten moment będzie szczególny nie tylko dla fanów filmów Camerona - od niedawna mówi się, że wraz z premierą nowego "Avatara" widzowie mają zobaczyć zwiastuny "Avengers: Doomsday" oraz niezatytułowanego, nowego filmu Stevena Spielberga. Wkrótce dowiemy się, ile w tych pogłoskach prawdy.

Wiele wskazuje na to, że film podzieli los swoich poprzedników i po jakimś czasie trafi do oferty streamingowej Disney+. Kiedy jednak to się stanie - nie ma pewności. Póki co najważniejsza jest premiera na wielkim ekranie, na którym "Avatary" ogląda się po prostu najlepiej.

Avatar 3 - czas trwania filmu

"Avatar: Ogień i popiół" będzie najdłuższym jak dotychczas filmem z serii. Jego metraż wynosi 3 godziny i 17 minut. To nowy rekord - pierwszy "Avatar" trwał 2 godziny i 42 minuty, mająca premierę w 2022 druga część w postaci "Istoty wody" wyniosła 3 godziny i 12 minut, a zatem "trójka" jest jak dotychczas największym pod kątem metrażu tytułem z trylogii Camerona. Czy długość przełoży się na jakość? Czas pokaże.

Avatar 3 - obsada

  • Sam Worthington jako Jake Sully
  • Zoe Saldana jako Neytiri
  • CCH Pounder jako Mo'at
  • Cliff Curtis jako Tonowari
  • Sigourney Weaver jako Kiri
  • Kate Winslet jako Ronal
  • Stephen Lang jako Miles Quaritch
  • Jack Champion jako Miles Socorro
  • Oona Chaplin jako Varang
  • Giovanni Ribisi jako Parker Selfridge
  • Michelle Yeoh jako Karina Mogue
  • David Thewlis jako Peylak
Więcej o "Avatarze" przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
07.12.2025 10:35
