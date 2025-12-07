Avatar 3 - kiedy premiera, gdzie obejrzeć? Wszystko, co wiemy

Ładowanie...

Głównymi bohaterami "Ognia i popiołu" są znani nam Sully (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldaña). Oboje stoją na czele zjednoczonych klanów Na'vi. Z biegiem czasu okazuje się, że muszą po raz kolejny stanąć do walki. Tym razem z nowym, jeszcze bardziej bezwzględnym zagrożeniem - ogniem, który spopiela wszystko na swojej drodze. Bohaterowie spotkają wkrótce na swojej ścieżce żyjący w harmonii z tym żywiołem, klan Zaran, a także starego wroga, pułkownika Quaritcha (Stephen Lang). Konfrontacja o wielkiej stawce jest nieunikniona.

Avatar 3 - kiedy premiera? Czy będą przedpremiery?

Premiera filmu "Avatar: Ogień i popiół" jest zaplanowana na 19 grudnia 2025 roku. W tym momencie bilety na seans są już dostępne do nabycia w niektórych miejscach - chociażby na stronie głównej sieci kin Cinema City, czy poprzez jej aplikację. Dostępne są wersje zarówno z polskimi napisami, jak i z polskim oraz ukraińskim dubbingiem. W Heliosie czy Multikinie obecność filmu w repertuarze jest zapowiedziana, natomiast bilety powinny być tam dostępne do kupienia w najbliższym czasie.

Na ten moment nie ma zaplanowanych przedpremierowych pokazów, ale jako że do dnia premiery jeszcze ok. 2 tygodnie, nie należy wykluczać, że kina zorganizują je, albo tak jak w przypadku niedawnego "Wicked: Na dobre", zostanie zorganizowany maraton całej serii. To jest jednak w obrębie możliwości i pomysłów - póki co jedyne oficjalne pokazy trzeciej części "Avatara" to te, które rozpoczynają się od dnia premiery.

Avatar 3 - gdzie obejrzeć film?

Od 19 grudnia 2025 roku "Avatar: Ogień i popiół" będzie dostępny do obejrzenia na ekranach kin w całej Polsce. Co ciekawe, wygląda na to, że ten moment będzie szczególny nie tylko dla fanów filmów Camerona - od niedawna mówi się, że wraz z premierą nowego "Avatara" widzowie mają zobaczyć zwiastuny "Avengers: Doomsday" oraz niezatytułowanego, nowego filmu Stevena Spielberga. Wkrótce dowiemy się, ile w tych pogłoskach prawdy.

Wiele wskazuje na to, że film podzieli los swoich poprzedników i po jakimś czasie trafi do oferty streamingowej Disney+. Kiedy jednak to się stanie - nie ma pewności. Póki co najważniejsza jest premiera na wielkim ekranie, na którym "Avatary" ogląda się po prostu najlepiej.

Avatar 3 - czas trwania filmu

"Avatar: Ogień i popiół" będzie najdłuższym jak dotychczas filmem z serii. Jego metraż wynosi 3 godziny i 17 minut. To nowy rekord - pierwszy "Avatar" trwał 2 godziny i 42 minuty, mająca premierę w 2022 druga część w postaci "Istoty wody" wyniosła 3 godziny i 12 minut, a zatem "trójka" jest jak dotychczas największym pod kątem metrażu tytułem z trylogii Camerona. Czy długość przełoży się na jakość? Czas pokaże.

Avatar 3 - obsada

Sam Worthington jako Jake Sully

jako Jake Sully Zoe Saldana jako Neytiri

jako Neytiri CCH Pounder jako Mo'at

jako Mo'at Cliff Curtis jako Tonowari

jako Tonowari Sigourney Weaver jako Kiri

jako Kiri Kate Winslet jako Ronal

jako Ronal Stephen Lang jako Miles Quaritch

jako Miles Quaritch Jack Champion jako Miles Socorro

jako Miles Socorro Oona Chaplin jako Varang

jako Varang Giovanni Ribisi jako Parker Selfridge

jako Parker Selfridge Michelle Yeoh jako Karina Mogue

jako Karina Mogue David Thewlis jako Peylak

