Avatar 3 to nie wszystko. Cameron ma jeszcze jeden duży pomysł

Do sieci trafił zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół", czyli 3. części z uwielbianej serii Jamesa Camerona, która ma zadebiutować na dużych ekranach już w grudniu bieżącego roku. Wiadomo, że uniwersum na trzech filmach się nie skończy - reżyser twierdzi, że w cyklu mają pojawić się jeszcze 4 filmy. Data premiery "Avatara 4" i "Avatara 5" została wyznaczona kolejno na grudzień 2029 r. i grudzień 2031 r., a na temat "szóstki" i "siódemki" wiadomo jedynie tyle, że to nie Cameron ma je nakręcić. To jednak nie wszystko.

James Cameron chce rozszerzyć uniwersum Avatara o jeszcze jedną produkcję

Okazuje się, że reżyser "Titanica" planuje zrealizować avatarową animację, która ma przybrać formę filmu lub serialu antologii. Jak poinformował sam filmowiec, udało mu się przeprowadzić już nawet na ten temat rozmowę z Disneyem:

Powiedziałem: "Słuchajcie, chcę stworzyć animowaną serię antologiczną, która zasadniczo rozgrywa się w świecie rzeczywistym, ale opowiada historie, których byście się po niej nie spodziewali". Może tam nawet powstać animowany film pełnometrażowy, który trafi do kin lub do streamingu.

Cameron ma plan stworzenia czegoś na kształt "The Animatrix". Wspomniania produkcja animowana zadebiutowała w 2003 r. i składa się z dziewięciu epizodów, których akcja rozgrywa się w świecie "Matrixa". Zdaniem reżysera, tego rodzaju przedsięwzięcie miałoby umożliwić widzom bardziej szczegółowy wgląd w fantastyczny świat za sprawą dodania większej ilości wątków, które nie pojawiły się w filmach.

Kto pierwszy wylądował na Pandorze? Pierwsza wyprawa. Można było polecieć, gdziekolwiek się chciało… Niewiele jeszcze z tym zrobiliśmy. Wciąż zbieramy nasze historie i tego typu rzeczy, a ja muszę znaleźć elitarnych filmowców, animatorów, którzy zechcą się tym zająć - podsumował.

Tymczasem już 19 grudnia w kinach zadebiutuje długo wyczekiwana 3. część serii - "Avatar: Ogień i popiół". Cameron obiecał, że pokaże w nim jeszcze więcej Pandory: "To szalona przygoda i uczta dla oczu, ale też stawka emocjonalna jest bardzo wysoka, większa niż kiedykolwiek wcześniej" - podkreślił. "Wkraczamy na naprawdę trudny teren dla wszystkich postaci, które znacie i kochacie".

Anna Bortniak 29.07.2025 16:27

