To będzie jeden z największych hitów wszech czasów? Wygląda obłędnie

Nie oszukujmy się. "Avatar: Ogień i popiół" będzie hitem. Nie jakimś tam pierwszym lepszym hitem, tylko HITEM. W końcu to kolejna odsłona serii, której dwie poprzednie części są na podium najlepiej zarabiających filmów wszech czasów - jedynka zarobiła 2,9 mld dol., a dwójka 2,3 mld. Pomiędzy nimi z 2,7 mld na koncie znajduje się "Avengers: Koniec gry".



Sukcesy dwóch pierwszych części "Avatara" dowodzą, że czegokolwiek się James Cameron dotknie, zamienia się w złoto. Dlatego właśnie "Ogień i popiół" jest skazany na sukces. Miliony fanów na całym świecie wyczekują go z niecierpliwością. Na ekrany kin trafi on jeszcze w tym roku - niezbyt szybko, bo dopiero w grudniu. Choć do premiery jeszcze sporo czasu, Disney już rozpoczyna kampanię marketingową. W sieci właśnie zadebiutował zwiastun nadchodzącej superprodukcji.

Avatar 3 - zwiastun filmu sci-fi

Co prawda szczegóły fabuły "Avatara: Ognia i popiołu" wciąż trzymane są w tajemnicy, ale wiemy już, że przyjdzie nam porzucić morskie pejzaże, w jakich James Cameron rozsmakowywał się w "Istocie wody". Tym razem trafimy na ziemie zamieszkane przez plemię ognia. Oznacza to zupełnie nowe wyzwania dla znanych nam bohaterów - Jake'a (Sama Worthingtona), Neytiri (Zoe Saldana) i ich dzieci.

Już po samym zwiastunie widać, że możemy się spodziewać - jak to zwykle w przypadku "Avatarów" - oszałamiającego doświadczenia wizualnego. James Cameron konsekwentnie rozwija bowiem stworzony przez siebie świat, korzystając z najnowocześniejszej technologii. Dlatego nawet jeśli jego filmy fabularnie kuleją, to Pandorą nie idzie się nie zachwycić.



Premiera "Avatara: Popiołu i ognia" 19 grudnia w kinach.



Rafał Christ 28.07.2025 19:11

