Po finale "Avengers: Koniec gry" największe kinowe uniwersum wszech czasów miało się zmienić. Marvel nie potrafił jednak odnaleźć właściwej ścieżki jego rozwoju. Jakby problemów ze spadającą oglądalnością było mało, to jeszcze twórcy musieli rozstać się z aktorem wcielającym się w nowego superzłoczyńcę. Disney musiał szyć na bieżąco, aby wyciągnąć swoją franczyzę z tarapatów. Sposób na to znalazł w... nostalgii.



Disney dobrze zdawał sobie sprawę, że publiczność płakała, gdy w "Avengers: Koniec gry" ginął Tony Stark/Iron Man. Grany przez Roberta Downey Jr. superbohater był przecież największą gwiazdą uniwersum - fani go uwielbiali. Dlatego, wbrew temu co wytwórnia mówiła wcześniej, postanowiła wprowadzić wcielającego się w niego aktora ponownie do franczyzy. Tym razem w roli złoczyńcy.