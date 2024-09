Marvel złożył fanom oficjalną obietnicę. To będzie najbrutalniejsza produkcja w historii studia

Rzecz jasna przemoc w serialu Netfliksa nie była esencją (choć z całą pewnością robiła wrażenie w kontraście do komiksowych filmów Marvela), nie da się jednak ukryć - wielu widzów oczekuje jej powrotu.



O ile słowa o zabawie gatunkiem trudno potraktować z powagą, biorąc pod uwagę fakt, że większość produkcji MCU jest do siebie dość podobna strukturalnie, a konwencję koniec końców i tak opiera o typowe kino superbohaterskie (do tej pory otrzymaliśmy co najwyżej pojedyncze, choć wciąż stosunkowo bezpieczne wyjątki pokroju „Wilkołaka nocą” czy „WandaVision”), o tyle w przypadku „Daredevila” z całą pewnością planują wrócić do cenionych przez fanów tonów. Wiedzą, że widzowie tego właśnie chcą - nie bez powodu zdecydowali się przecież przepisać praktycznie cały serial.



Daredevil: Born Again trafi na Disney+ w marcu 2024.