Spekulacje fanów okazały się błędne. Robert Downey Jr. dementuje plotki na temat powrotu do MCU

To było jakiś rok temu. Feige i ja utrzymywaliśmy kontakt. Jesteśmy kumplami - Favreau, Feige i ja. Jestem też blisko z braćmi Russo, mamy inne wspólne sprawy, nad którymi pracujemy. Więc jest sobie ta mała grupa towarzyszy podróży i miałem poczucie, że chciałbym pójść do Boba Igera i zaprezentować mu pomysł na mój udział poza Cinematic Universe - czyli tego, jak mógłbym przysłużyć się Parkom [rozrywki - przyp. red.] i całej rozrywce.



Susan i ja siedzieliśmy sobie z Feigem, a on w pewnym momencie powiedział: „Ciągle myślę o tym, że gdybyś miał powrócić...”. A Susan na to: „Czekaj, czekaj, wrócić jako kto?”. Potem oboje zdaliśmy sobie sprawę, że to kolejna sytuacja, która obala wszelkie wątpliwości, jakie ktokolwiek mógłby mieć co do tego gościa, bardzo wyrafinowanego, kreatywnego myśliciela. To był też koniec wątpliwości w kwestii ewentualnego cofania się w karierze czy zawiedzenia czyichś oczekiwań - chodziło raczej o przekroczenie tych oczekiwań. Wtedy Kevin wspomniał o Victorze von Doomie. Sprawdziłem tę postać, pomyślałem: „WOW!”. Feige powtórzył dwukrotnie: „Zróbmy dobrze Victora von Dooma”.