Axl Rose oskarżony o napaść seksualną sprzed 34 lat. Pozew złożyła była modelka

Guns N' Roses to założony w 1985 roku amerykański zespół hard rockowy, w którego skład pierwotnie wchodzili Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan oraz Steven Adler. Na nagraniach największych hitów grupy, takich jak "Sweet Child O' Mine", "Paradise City" czy "Welcome To The Jungle", usłyszeć można Axla Rose'a, wokalistę Guns N' Roses. Artysta znany jest nie tylko z roli lidera zespołu - był także stałym bywalcem na salach sądowych. Do listy spraw z udziałem fanów, menadzerów czy byłych członków zespołów, dołączył kolejny pozew, który wystosowała była modelka Sheila Kennedy.