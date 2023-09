Bohater Sound of Freedom oskarżony o molestowanie

"Sound of Freedom. Dźwięk wolności" to udramatyzowana i gatunkowo podrasowana historia wydarzeń poprzedzających założenie przez Tima Ballarda Operation Underground Railroad. Grany przez Jima Caviezela bohater wybiera się do Kolumbii, żeby uratować dziecko porwane przez handlarzy żywym towarem. Chociaż w filmie nie ma bezpośrednich nawiązań do teorii spiskowych, na sztandary wzięły go szury z QAnon i produkcja stała się hitem w amerykańskich kinach. Sukces komercyjny okazał się scamem, ale o niezależnym tytule usłyszał cały świat.



Niedługo przed wejściem "Sound of Freedom. Dźwięk wolności" na ekrany, Tim Ballard opuścił założoną przez siebie organizację i rozpoczęło się śledztwo w jego sprawie. Siedem pracownic Operation Underground Railroad oskarżyło go bowiem o molestowanie. Prawdopodobnie jednak ofiar było więcej.



Na Spider's Web recenzowaliśmy "Sound of Freedom. Dźwięk wolności":