Bad Bunny w Polsce? Ktoś zostawił pod stadionem plastikowe krzesła i to nie przypadek

Dlaczego zwiastują one koncert Bad Bunny'ego? Fani prędko połączyli kropki. Okazuje się bowiem, że krzesła pod PGE Narodowym są takie same jak krzesła na okładce najnowszej płyty rapera - "Debí Tirar Más Fotos". Co więcej, są one ustawione dokładnie w ten sam sposób.