Wielka gwiazda w obsadzie Batmana 2. Co z Jokerem?

Oczekiwanie na wieści w sprawie kontynuacji "Batmana" z 2022 roku stało się w ostatnich miesiącach niezwykle wymagającym wyzwaniem. Sieć dominowały pogłoski o możliwym odejściu reżysera Matta Reevesa z projektu, terminy startu zdjęć się przeciągały, premiera została opóźniona. Niepokój był jak najbardziej uzasadniony, jednak finalnie okazał się nie aż tak potrzebny - start zdjęć do "Batmana 2" jest zaplanowany na wiosnę tego roku, a Erik Messerschmidt ("Mindhunter", "Ferrari") zastąpił Greiga Frasera ("Diuna: Część druga") na stanowisku operatora.

Obsada Batmana 2 się powiększa. Już dwie gwiazdy Marvela w składzie

O fabule "Batmana 2" wciąż niewiele wiadomo. Szczegóły trzymane są w tajemnicy, a reżyser od jakiegoś czasu zapowiada, że w filmie ma się pojawić złoczyńca, którego wcześniej w dotychczasowych produkcjach nie było. To otwiera wiele nowych możliwości i wiele potencjalnych, znakomitych kreacji aktorskich.

Deadline poinformowało, że Matt Reeves pozyskał do filmu naprawdę fantastycznego aktora, który może zamieszać. Jak podaje serwis, w kontynuacji "Batmana" ma zagrać Sebastian Stan - rumuńsko-amerykański aktor, który od dawna wciela się w produkcjach Marvela w postać Bucky'ego Barnesa, ale ma na koncie również inne, świetne kreacje w filmach takich jak "A Different Man", "Wybraniec", "Inwestorzy amatorzy", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" czy "Diabeł wcielony". Za rolę w pierwszym z wymienionych tytułów otrzymał Złoty Glob, a w drugim - nominację do Oscara. Obecność Stana w filmie o Batmanie będzie intrygująca - wszak aktor wciąż jest ważną częścią uniwersum Marvela i wystąpi w nadchodzącym w tym roku "Avengers: Doomsday".

Na tym etapie nie jest jasne, w kogo wcieli się Stan, jednak ma stanąć naprzeciw Mrocznego Rycerza. Najczęściej wymieniana postać to Harvey Dent, słynny prokurator Gotham znany później jako Dwie Twarze, choć i tu jest haczyk skoro Reeves chce wprowadzić nowego złoczyńcę do filmów. Może okazać się nim chociażby bohaterka, w którą wcieli się inna aktorka znana z MCU - Scarlett Johansson, której nazwisko niedawno pojawiło się w obsadzie "Batmana 2".

To jednak nie koniec doniesień na temat obsady filmu. W końcówce pierwszej części zasugerowano nam obecność w tym uniwersum Jokera, granego przez Barry'ego Keoghana. Wygląda na to, że możemy się spodziewać większego wykorzystania tej postaci - w planach jest bowiem powrót irlandzkiego aktora do obsady i wystąpienie w "Batmanie 2". To oznacza nie tylko powiększającą się pulę głośnych nazwisk, ale również powroty kultowych postaci i ich nowe interpretacje. Ciężko nie być zafascynowanym i nie czekać z niecierpliwością.

Batman 2 - obsada filmu

Robert Pattinson jako Batman/Bruce Wayne

jako Batman/Bruce Wayne Jeffrey Wright jako komisarz James Gordon

jako komisarz James Gordon Colin Farrell jako Oz Cobb/Pingwin

jako Oz Cobb/Pingwin Andy Serkis jako Alfred Pennyworth

jako Alfred Pennyworth Barry Keoghan jako Joker

jako Joker Scarlett Johansson

Sebastian Stan

Premiera "Batmana 2" jest zaplanowana na 1 października 2027 roku.

Adam Kudyba 07.01.2026 09:33

