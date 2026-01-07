REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Wielka gwiazda w obsadzie Batmana 2. Co z Jokerem?

Jako, że zbliżamy się coraz bardziej do rozpoczęcia zdjęć do drugiej części "Batmana", szum informacyjny jest intensywny i ekscytujący. Najnowsza informacja na temat wyczekiwanego filmu powinna zelektryzować fanów. Do obsady "Batmana 2" dołączy bowiem aktor, który robi znakomitą karierę w Marvelu - i nie tylko.

Adam Kudyba
batman sebastian stan film
REKLAMA

Oczekiwanie na wieści w sprawie kontynuacji "Batmana" z 2022 roku stało się w ostatnich miesiącach niezwykle wymagającym wyzwaniem. Sieć dominowały pogłoski o możliwym odejściu reżysera Matta Reevesa z projektu, terminy startu zdjęć się przeciągały, premiera została opóźniona. Niepokój był jak najbardziej uzasadniony, jednak finalnie okazał się nie aż tak potrzebny - start zdjęć do "Batmana 2" jest zaplanowany na wiosnę tego roku, a Erik Messerschmidt ("Mindhunter", "Ferrari") zastąpił Greiga Frasera ("Diuna: Część druga") na stanowisku operatora.

REKLAMA

Obsada Batmana 2 się powiększa. Już dwie gwiazdy Marvela w składzie

O fabule "Batmana 2" wciąż niewiele wiadomo. Szczegóły trzymane są w tajemnicy, a reżyser od jakiegoś czasu zapowiada, że w filmie ma się pojawić złoczyńca, którego wcześniej w dotychczasowych produkcjach nie było. To otwiera wiele nowych możliwości i wiele potencjalnych, znakomitych kreacji aktorskich.

Deadline poinformowało, że Matt Reeves pozyskał do filmu naprawdę fantastycznego aktora, który może zamieszać. Jak podaje serwis, w kontynuacji "Batmana" ma zagrać Sebastian Stan - rumuńsko-amerykański aktor, który od dawna wciela się w produkcjach Marvela w postać Bucky'ego Barnesa, ale ma na koncie również inne, świetne kreacje w filmach takich jak "A Different Man", "Wybraniec", "Inwestorzy amatorzy", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" czy "Diabeł wcielony". Za rolę w pierwszym z wymienionych tytułów otrzymał Złoty Glob, a w drugim - nominację do Oscara. Obecność Stana w filmie o Batmanie będzie intrygująca - wszak aktor wciąż jest ważną częścią uniwersum Marvela i wystąpi w nadchodzącym w tym roku "Avengers: Doomsday".

Na tym etapie nie jest jasne, w kogo wcieli się Stan, jednak ma stanąć naprzeciw Mrocznego Rycerza. Najczęściej wymieniana postać to Harvey Dent, słynny prokurator Gotham znany później jako Dwie Twarze, choć i tu jest haczyk skoro Reeves chce wprowadzić nowego złoczyńcę do filmów. Może okazać się nim chociażby bohaterka, w którą wcieli się inna aktorka znana z MCU - Scarlett Johansson, której nazwisko niedawno pojawiło się w obsadzie "Batmana 2".

To jednak nie koniec doniesień na temat obsady filmu. W końcówce pierwszej części zasugerowano nam obecność w tym uniwersum Jokera, granego przez Barry'ego Keoghana. Wygląda na to, że możemy się spodziewać większego wykorzystania tej postaci - w planach jest bowiem powrót irlandzkiego aktora do obsady i wystąpienie w "Batmanie 2". To oznacza nie tylko powiększającą się pulę głośnych nazwisk, ale również powroty kultowych postaci i ich nowe interpretacje. Ciężko nie być zafascynowanym i nie czekać z niecierpliwością.

Batman 2 - obsada filmu

  • Robert Pattinson jako Batman/Bruce Wayne
  • Jeffrey Wright jako komisarz James Gordon
  • Colin Farrell jako Oz Cobb/Pingwin
  • Andy Serkis jako Alfred Pennyworth
  • Barry Keoghan jako Joker
  • Scarlett Johansson
  • Sebastian Stan

Premiera "Batmana 2" jest zaplanowana na 1 października 2027 roku.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Adam Kudyba
07.01.2026 09:33
Tagi: BatmanSebastian Stan
Najnowsze
9:14
Co z 9. odcinkiem Stranger Things 5? Mam złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-07T09:14:21+01:00
14:07
Takiego Craiga nie widzieliście. Wrak człowieka w hicie na HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-06T14:07:00+01:00
13:10
Nie jestem fanką biografii geniuszy, ale ten film w HBO Max jest fenomenalny
Aktualizacja: 2026-01-06T13:10:00+01:00
12:01
Widzowie SkyShowtime rzucili się na ten dziwaczny film. Wy też powinniście
Aktualizacja: 2026-01-06T12:01:00+01:00
11:07
Krok od roli Bonda. Plotki o aktorze okazały się prawdą
Aktualizacja: 2026-01-06T11:07:32+01:00
9:53
Tych wątków z książek o Harrym Potterze nie było w filmach. Serial może to naprawić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:53:39+01:00
9:29
O tym dreszczowcu Prime Video się u nas nie mówi. Czas to zmienić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:29:00+01:00
8:01
Ten romans was sponiewiera. Łamie psychiki, nie serca
Aktualizacja: 2026-01-06T08:01:00+01:00
18:17
Widzowie coraz bardziej wściekli na Netfliksa. Nie taka była umowa
Aktualizacja: 2026-01-05T18:17:00+01:00
17:04
Ten thriller podniósł mi tętno. Mam w nosie jego wady
Aktualizacja: 2026-01-05T17:04:00+01:00
14:08
Użytkownicy HBO Max zachwyceni najlepszym serialem akcji. Czemu dopiero teraz?
Aktualizacja: 2026-01-05T14:08:41+01:00
13:41
Fani Outlandera zaniepokojeni słowami aktora. Finał może rozczarować
Aktualizacja: 2026-01-05T13:41:25+01:00
12:55
Nowy thriller z Sydney Sweeney to wielkie zaskoczenie. Nie tego się spodziewałem
Aktualizacja: 2026-01-05T12:55:20+01:00
11:14
Krytycy nareszcie pokochali horrory. Nagrody dla tych filmów to dobry początek
Aktualizacja: 2026-01-05T11:14:39+01:00
10:37
Wywiad z wampirem nareszcie w Polsce. Gdzie obejrzeć świetny serial?
Aktualizacja: 2026-01-05T10:37:36+01:00
9:59
Michael B. Jordan musiał iść na terapię. Nie mógł wyjść z roli czarnego charakteru
Aktualizacja: 2026-01-05T09:59:23+01:00
8:53
Dom dobry nareszcie online. Gdzie obejrzeć film Smarzowskiego?
Aktualizacja: 2026-01-05T08:53:26+01:00
13:02
To koniec Rodu Smoka. HBO oficjalnie potwierdziło decyzję
Aktualizacja: 2026-01-04T13:02:11+01:00
12:07
25 lat historii telewizji. 25 najlepszych seriali
Aktualizacja: 2026-01-04T12:07:05+01:00
11:24
Netflix pozamiatał konkurencję w 2025 r. Możecie to wypierać, ale takie są fakty
Aktualizacja: 2026-01-04T11:24:02+01:00
10:31
Tak się robi thrillery, które trzymają w napięciu. Dzięki, SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-01-04T10:31:00+01:00
9:09
Nowy rok, starzy użytkownicy Disney+. Tylko hitowe sci-fi im w głowach
Aktualizacja: 2026-01-04T09:09:00+01:00
8:05
Netflix dawno nie miał tak mrocznego dreszczowca. Zarwiecie dla niego nockę
Aktualizacja: 2026-01-04T08:05:00+01:00
15:07
Świetny dreszczowiec wleciał na Netfliksa. Widzowie nie mogą wybaczyć jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-03T15:07:42+01:00
12:55
Porywające fantasy wreszcie w Polsce. Smoki nie oderwą was od ekranu
Aktualizacja: 2026-01-03T12:55:51+01:00
10:30
To jeden z najlepszych thrillerów w Prime Video. Nie obejrzycie go nigdzie indziej
Aktualizacja: 2026-01-03T10:30:00+01:00
9:12
Nie byłam gotowa na ten thriller od Netfliksa. Stalowe nerwy obowiązkowe
Aktualizacja: 2026-01-03T09:12:00+01:00
8:05
Użytkownicy Prime Video oglądają tyle kina akcji, że zaraz przedawkują adrenalinę
Aktualizacja: 2026-01-03T08:05:00+01:00
6:01
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-03T06:01:00+01:00
20:41
Nowości HBO Max na weekend. Idealny początek nowego roku
Aktualizacja: 2026-01-02T20:41:56+01:00
20:10
Czy Jedenastka ze Stranger Things żyje? To nie takie oczywiste
Aktualizacja: 2026-01-02T20:10:04+01:00
17:37
Wyjaśniamy zakończenie O krok za daleko. Jaki był finał serialu Cobena?
Aktualizacja: 2026-01-02T17:37:10+01:00
16:20
Prime Video czołgiem wjeżdża w nowy rok. Ten film wojenny was zmiażdży
Aktualizacja: 2026-01-02T16:20:00+01:00
15:51
Twórcy Stranger Things bronią najgorzej ocenianego odcinka. Są dumni
Aktualizacja: 2026-01-02T15:51:48+01:00
13:48
Netflix pracuje nad nowym spin-offem Stranger Things. Wiele wyjaśni
Aktualizacja: 2026-01-02T13:48:03+01:00
11:38
Stranger Things wróci na Netfliksa już po weekendzie. Będzie odcinek specjalny
Aktualizacja: 2026-01-02T11:38:08+01:00
11:11
Użytkownicy Prime Video znaleźli idealny film akcji na wolny wieczór
Aktualizacja: 2026-01-02T11:11:38+01:00
8:43
Widzowie wściekli na Netfliksa. Wszystko przez finał Stranger Things
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:47+01:00
8:41
Film akcji od twórców Johna Wicka podbija Prime Video. Jest przekozacki
Aktualizacja: 2026-01-02T08:41:47+01:00
15:11
Najwięksi wygrani i przegrani 2025 roku. Mocny czas dla kina
Aktualizacja: 2026-01-01T15:11:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA