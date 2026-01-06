REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Widzowie SkyShowtime rzucili się na ten dziwaczny film. Wy też powinniście

Wes Anderson to twórca filmów bardzo specyficznych i jednocześnie bardzo lubianych przez kinomanów. Jego najnowszy film, "Fenicki układ" właśnie trafił do SkyShowtime i od razu stanął na czele najchętniej oglądanych przez Polaków tytułów. Ciężko się dziwić, ponieważ ta produkcja naprawdę mu wyszła.

Adam Kudyba
fenicki uklad skyshowtime film
REKLAMA

SkyShowtime ma bardzo bogatą ofertę, zarówno jeśli chodzi o seriale, jak i filmy. Dziś jednak zajmiemy się tą drugą grupą, bogatą w ciekawe produkcje. Polacy najchętniej oglądają głośne tytuły - czołówkę stanowią takie filmy jak "Przyjmij/Odrzuć", "Nowokaina", "Mission: Impossible - The Final Reckoning", czy "Szpiedzy". Miejsce numer jeden należy jednak do kogo innego: Wesa Andersona i "Fenickiego układu", który w zeszłym roku gościł na ekranach kin w Polsce, a teraz trafił do oferty streamingowej.

REKLAMA

Fenicki układ już w SkyShowtime. Film Wesa Andersona dowozi

Głównym bohaterem najnowszej pomalowanej na pastelowo historii jest Zsa-Zsa Korda (Benicio del Toro) - bogaty wizjoner, biznesowa szycha regularnie wymykająca się kontrolom i regulacjom, po prostu zręczny cwaniura. Mający wybitne skłonności do unikania śmierci w zamachu Korda wskutek działań przeciwników wkrótce staje nad finansową przepaścią, a co gorsza, zagrożony jest jego życiowy projekt - tytułowy fenicki układ, infrastrukturalny projekt położony na Bliskim Wschodzie. Zsa-Zsa wraz ze świeżo odnajdującą się w roli dziedziczki córką-zakonnicą Liesl (Mia Threapleton) i nauczycielem Björnem (Michael Cera) musi namówić swoich partnerów biznesowych, by zasypali pieniędzmi lukę w jego projekcie.

Fabuła na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie nudnej, niespecjalnie ekscytującej czy mającej potencjał do porwania widza. Ciężko się temu dziwić - perspektywa faceta jeżdżącego i szukającego pieniędzy na swój projekt, którego sam widz do końca nie rozumie, nie jest przesadnie atrakcyjna na papierze. Na szczęście rzeczywistość znów weryfikuje reżysera pozytywnie. Dialogowe absurdy, komizm sytuacyjny, satyra - to stały zestaw, który Anderson zawiera również w "Fenickim układzie" i wychodzi z tego obronną ręką.

W przypadku kina tworzonego przez Andersona nieraz było tak, że pod pięknymi, kolorowymi scenografiami i kostiumami, reżyser pokazywał rysy, pęknięcia, ludzi nieidealnych, w jakiś sposób nawet złamanych. Podobnie jest i tutaj - pastelowe kolory są opakowaniem dla głębszych tematów i uczuć, podkładką do tego, by twórca mógł opowiedzieć m.in. o transakcyjnej naturze świata, nieidealnych i wymagających szczerości, relacji międzyludzkich. "Fenicki układ" jest pod tym kątem dość optymistyczny - przesłanie filmu sugeruje, że Anderson naprawdę wierzy, że w świecie zdominowanym przez biznes, interesy, układy, negocjacje, wciąż jest miejsce na bycie ludzkim.

Anderson znów zgromadził kapitalną, w dużej mierze stałą obsadę, do swojego projektu. Prym wiedzie przede wszystkim Benicio del Toro w pierwszoplanowej roli biznesmena Kordy - jest charyzmatyczny, śmiertelnie poważny i przezabawny w tym samym momencie. To jego udana rola, choć zapewne z 2025 roku ludzie lepiej zapamiętają tę z "Jednej bitwy po drugiej". Cóż, jak widać, reżyserowie o nazwisku Anderson mają szczególne zdolności do tego, by dać upust talentowi del Toro. Świetnie wypadają również Mia Threapleton i Michael Cera - zwłaszcza ten drugi, wcielający się w nauczyciela imieniem Bjorn. Oprócz nich na ekranie pojawia się wiele wielkich nazwisk: Hanks, Wright, Ahmed, Cumberbatch, Cranston. To i tak tylko skrawek.

Wes Anderson nakręcił w swojej karierze wiele udanych filmów. "Fenicki układ" nie jest, moim zdaniem, tym najlepszym, ale zdecydowanie zasługuje na miano wartościowego. Nic dziwnego, że ludzie tak chętnie go oglądają. Mam nadzieję, że ci, którzy wciąż się nie przekonali do reżysera, po tym filmie zmienią zdanie.

"Fenicki układ" jest dostępny do obejrzenia na SkyShowtime.

SkyShowtime
SkyShowtime
Fenicki układ
SkyShowtime

Jest tego więcej:
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Więcej o ofercie SkyShowtime przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
06.01.2026 12:01
Tagi: Benicio Del ToroCo obejrzeć?SkyShowtimewes anderson
Najnowsze
11:07
Krok od roli Bonda. Plotki o aktorze okazały się prawdą
Aktualizacja: 2026-01-06T11:07:32+01:00
9:53
Tych wątków z książek o Harrym Potterze nie było w filmach. Serial może to naprawić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:53:39+01:00
9:29
O tym dreszczowcu Prime Video się u nas nie mówi. Czas to zmienić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:29:00+01:00
8:01
Ten romans was sponiewiera. Łamie psychiki, nie serca
Aktualizacja: 2026-01-06T08:01:00+01:00
18:17
Widzowie coraz bardziej wściekli na Netfliksa. Nie taka była umowa
Aktualizacja: 2026-01-05T18:17:00+01:00
17:04
Ten thriller podniósł mi tętno. Mam w nosie jego wady
Aktualizacja: 2026-01-05T17:04:00+01:00
14:08
Użytkownicy HBO Max zachwyceni najlepszym serialem akcji. Czemu dopiero teraz?
Aktualizacja: 2026-01-05T14:08:41+01:00
13:41
Fani Outlandera zaniepokojeni słowami aktora. Finał może rozczarować
Aktualizacja: 2026-01-05T13:41:25+01:00
12:55
Nowy thriller z Sydney Sweeney to wielkie zaskoczenie. Nie tego się spodziewałem
Aktualizacja: 2026-01-05T12:55:20+01:00
11:14
Krytycy nareszcie pokochali horrory. Nagrody dla tych filmów to dobry początek
Aktualizacja: 2026-01-05T11:14:39+01:00
10:37
Wywiad z wampirem nareszcie w Polsce. Gdzie obejrzeć świetny serial?
Aktualizacja: 2026-01-05T10:37:36+01:00
9:59
Michael B. Jordan musiał iść na terapię. Nie mógł wyjść z roli czarnego charakteru
Aktualizacja: 2026-01-05T09:59:23+01:00
8:53
Dom dobry nareszcie online. Gdzie obejrzeć film Smarzowskiego?
Aktualizacja: 2026-01-05T08:53:26+01:00
13:02
To koniec Rodu Smoka. HBO oficjalnie potwierdziło decyzję
Aktualizacja: 2026-01-04T13:02:11+01:00
12:07
25 lat historii telewizji. 25 najlepszych seriali
Aktualizacja: 2026-01-04T12:07:05+01:00
11:24
Netflix pozamiatał konkurencję w 2025 r. Możecie to wypierać, ale takie są fakty
Aktualizacja: 2026-01-04T11:24:02+01:00
10:31
Tak się robi thrillery, które trzymają w napięciu. Dzięki, SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-01-04T10:31:00+01:00
9:09
Nowy rok, starzy użytkownicy Disney+. Tylko hitowe sci-fi im w głowach
Aktualizacja: 2026-01-04T09:09:00+01:00
8:05
Netflix dawno nie miał tak mrocznego dreszczowca. Zarwiecie dla niego nockę
Aktualizacja: 2026-01-04T08:05:00+01:00
15:07
Świetny dreszczowiec wleciał na Netfliksa. Widzowie nie mogą wybaczyć jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-03T15:07:42+01:00
12:55
Porywające fantasy wreszcie w Polsce. Smoki nie oderwą was od ekranu
Aktualizacja: 2026-01-03T12:55:51+01:00
10:30
To jeden z najlepszych thrillerów w Prime Video. Nie obejrzycie go nigdzie indziej
Aktualizacja: 2026-01-03T10:30:00+01:00
9:12
Nie byłam gotowa na ten thriller od Netfliksa. Stalowe nerwy obowiązkowe
Aktualizacja: 2026-01-03T09:12:00+01:00
8:05
Użytkownicy Prime Video oglądają tyle kina akcji, że zaraz przedawkują adrenalinę
Aktualizacja: 2026-01-03T08:05:00+01:00
6:01
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-03T06:01:00+01:00
20:41
Nowości HBO Max na weekend. Idealny początek nowego roku
Aktualizacja: 2026-01-02T20:41:56+01:00
20:10
Czy Jedenastka ze Stranger Things żyje? To nie takie oczywiste
Aktualizacja: 2026-01-02T20:10:04+01:00
17:37
Wyjaśniamy zakończenie O krok za daleko. Jaki był finał serialu Cobena?
Aktualizacja: 2026-01-02T17:37:10+01:00
16:20
Prime Video czołgiem wjeżdża w nowy rok. Ten film wojenny was zmiażdży
Aktualizacja: 2026-01-02T16:20:00+01:00
15:51
Twórcy Stranger Things bronią najgorzej ocenianego odcinka. Są dumni
Aktualizacja: 2026-01-02T15:51:48+01:00
13:48
Netflix pracuje nad nowym spin-offem Stranger Things. Wiele wyjaśni
Aktualizacja: 2026-01-02T13:48:03+01:00
11:38
Stranger Things wróci na Netfliksa już po weekendzie. Będzie odcinek specjalny
Aktualizacja: 2026-01-02T11:38:08+01:00
11:11
Użytkownicy Prime Video znaleźli idealny film akcji na wolny wieczór
Aktualizacja: 2026-01-02T11:11:38+01:00
8:43
Widzowie wściekli na Netfliksa. Wszystko przez finał Stranger Things
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:47+01:00
8:41
Film akcji od twórców Johna Wicka podbija Prime Video. Jest przekozacki
Aktualizacja: 2026-01-02T08:41:47+01:00
15:11
Najwięksi wygrani i przegrani 2025 roku. Mocny czas dla kina
Aktualizacja: 2026-01-01T15:11:00+01:00
14:10
Filmy science fiction, na które czekamy w 2026. Jest bogato
Aktualizacja: 2026-01-01T14:10:00+01:00
13:12
Najlepsze seriale 2025 roku. 11 znakomitych tytułów
Aktualizacja: 2026-01-01T13:12:00+01:00
12:10
Netflix sypnął nowościami. Absurdalna liczba premier na Nowy Rok
Aktualizacja: 2026-01-01T12:10:00+01:00
11:05
2. sezon The Pitt już leci do HBO Max. Premiera lada chwila
Aktualizacja: 2026-01-01T11:05:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA