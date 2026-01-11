Te seriale nie wrócą w 2026 roku. Netflix podjął trudną decyzję
Netflix opublikował listę zapowiedzi filmów i seriali, które trafią do oferty serwisu w 2026 r. Niektórzy widzowie z pewnością będą rozczarowani - te znane i lubiane tytuły nie doczekają się kontynuacji na przestrzeni 12 miesięcy.
Będzie się działo na Netfliksie. Długa lista zapowiedzianych filmów i seriali obejmuje mnóstwo potencjalnych hitów - produkcji, do których zaangażowano zdolnych twórców i cenione gwiazdy, na które z pewnością rzucą się subskrybenci.
Nie wszyscy jednak będą skorzy, by otwierać szampana. Grupa fanów wyczekujących kontynuacji kilku ulubionych tytułów zostanie z niczym. Nie wszystkie cenione produkcje otrzymają nowe odcinki w 2026 r.
Poniżej lista popularnych seriali, które nie powrócą w najbliższych miesiącach, a których kontynuacje już zamówiono.
Netflix: seriale, które nie powrócą w 2026 r.
- Wednesday - zdjęcia rozpoczną się w 2026, ale premiery możemy spodziewać się latem 2027.
- Ransom Canyon - Netflix już dawno temu zamówił 2. sezon serialu, który ewidentnie wycelowany jest w fanów „Yellowstone”. Serial ma jednak zakulisowe problemy z obsadą; nazwiska aktorów odgrywających kluczowe postacie zniknęły z listy.
- Dzikość - hitowy thriller 2025 r. doczeka się nowych odcinków, ale jeszcze na nie poczekamy.
- Na zawsze - jedna z większych niespodzianek zeszłego roku. Zaktualizowana, unowocześniona adaptacja kultowej powieści Judy Blume z 1975 r.
- Ginny & Georgia - nazywany jednym z najlepszych seriali w historii platformy. Czekamy na 4. odsłonę.
- Supacell - świetna produkcja od Rapmana, powiew świeżości w temacie supermocy. Choć debiutował w 2024 r., wciąż jeszcze nie nakręcono kontynuacji.
- Dept. Q - zeszłoroczny hit kryminalny.
- Geek Girl - szkolna pariaska niespodziewanie staje się modelką. Brzmi oklepanie? A jednak ta adaptacja popularnej powieści ma do zaoferowania więcej niż dziesiątki infantylnych filmowych poprzedników.
- Szkoła złamanych serc - finałowy sezon jest w produkcji od października 2024, a i tak nie dostaniemy go w najbliższych miesiącach.
- Everybody's Live with John Mulaney - nietypowy, nowatorski talk-show z celebrytami.
Oczywiście warto pamiętać, że Netflix może być niepewny części terminów i po prostu nie chciał zapowiadać niektórych tytułów. Niewykluczone, że niektóre kontynuacje jednak trafią do biblioteki streamingowego giganta w 2026, aczkolwiek w przypadku zdecydowanej większości powyższych produkcji raczej nie powinniśmy na to liczyć.
