REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Te seriale nie wrócą w 2026 roku. Netflix podjął trudną decyzję

Netflix opublikował listę zapowiedzi filmów i seriali, które trafią do oferty serwisu w 2026 r. Niektórzy widzowie z pewnością będą rozczarowani - te znane i lubiane tytuły nie doczekają się kontynuacji na przestrzeni 12 miesięcy.

Michał Jarecki
netflix 2026 seriale bez kontynuacji
REKLAMA

Będzie się działo na Netfliksie. Długa lista zapowiedzianych filmów i seriali obejmuje mnóstwo potencjalnych hitów - produkcji, do których zaangażowano zdolnych twórców i cenione gwiazdy, na które z pewnością rzucą się subskrybenci.

Nie wszyscy jednak będą skorzy, by otwierać szampana. Grupa fanów wyczekujących kontynuacji kilku ulubionych tytułów zostanie z niczym. Nie wszystkie cenione produkcje otrzymają nowe odcinki w 2026 r.

Poniżej lista popularnych seriali, które nie powrócą w najbliższych miesiącach, a których kontynuacje już zamówiono.

REKLAMA

Netflix: seriale, które nie powrócą w 2026 r.

  • Wednesday - zdjęcia rozpoczną się w 2026, ale premiery możemy spodziewać się latem 2027.
  • Ransom Canyon - Netflix już dawno temu zamówił 2. sezon serialu, który ewidentnie wycelowany jest w fanów „Yellowstone”. Serial ma jednak zakulisowe problemy z obsadą; nazwiska aktorów odgrywających kluczowe postacie zniknęły z listy.
  • Dzikość - hitowy thriller 2025 r. doczeka się nowych odcinków, ale jeszcze na nie poczekamy.
  • Na zawsze - jedna z większych niespodzianek zeszłego roku. Zaktualizowana, unowocześniona adaptacja kultowej powieści Judy Blume z 1975 r.
  • Ginny & Georgia - nazywany jednym z najlepszych seriali w historii platformy. Czekamy na 4. odsłonę.
  • Supacell - świetna produkcja od Rapmana, powiew świeżości w temacie supermocy. Choć debiutował w 2024 r., wciąż jeszcze nie nakręcono kontynuacji.
  • Dept. Q - zeszłoroczny hit kryminalny. 
  • Geek Girl - szkolna pariaska niespodziewanie staje się modelką. Brzmi oklepanie? A jednak ta adaptacja popularnej powieści ma do zaoferowania więcej niż dziesiątki infantylnych filmowych poprzedników.
  • Szkoła złamanych serc - finałowy sezon jest w produkcji od października 2024, a i tak nie dostaniemy go w najbliższych miesiącach.
  • Everybody's Live with John Mulaney - nietypowy, nowatorski talk-show z celebrytami.
REKLAMA

Oczywiście warto pamiętać, że Netflix może być niepewny części terminów i po prostu nie chciał zapowiadać niektórych tytułów. Niewykluczone, że niektóre kontynuacje jednak trafią do biblioteki streamingowego giganta w 2026, aczkolwiek w przypadku zdecydowanej większości powyższych produkcji raczej nie powinniśmy na to liczyć.

Jest tego więcej:
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
11.01.2026 06:11
Tagi: Seriale Netflix
Najnowsze
13:11
Nicolas Cage szarżuje i surfuje, a kręci go Polak. Film już na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-10T13:11:00+01:00
12:11
Zła influencerka podbiła Netfliksa. Gdzie są teraz bohaterowie filmu?
Aktualizacja: 2026-01-10T12:11:00+01:00
11:39
Czekacie na Avengers Doomsday? Pomyślcie o super-dzieciach
Aktualizacja: 2026-01-10T11:39:00+01:00
10:45
Co obejrzeć w ten weekend w HBO Max? Wraca wybitny serial (i nie tylko)
Aktualizacja: 2026-01-10T10:45:00+01:00
9:54
Niemiecki film wojenny rozgramia użytkowników Prime Video. Lubią go coraz bardziej
Aktualizacja: 2026-01-10T09:54:00+01:00
9:01
Mało ci „Klangora”? Sprawdź coś, co nazywam „sezonem 1,5”
Aktualizacja: 2026-01-10T09:01:00+01:00
8:33
Użytkownicy Disney+, tak uwielbiacie sci-fi, to zobaczcie ten nowy film na platformie
Aktualizacja: 2026-01-10T08:33:00+01:00
7:15
Nowy Predator już w VOD. Gdzie obejrzeć Strefę zagrożenia
Aktualizacja: 2026-01-10T07:15:00+01:00
6:01
Nowe The Pitt już jest. Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-10T06:01:00+01:00
20:32
Netflix zaszalał. Te nowości na weekend was rozgrzeją
Aktualizacja: 2026-01-09T20:32:00+01:00
19:51
Co się dzieje z Rafałem Weimanem z Klangora? Wyjaśniamy, dlaczego go nie ma
Aktualizacja: 2026-01-09T19:51:00+01:00
18:18
Profesor X powróci w Avengers Doomday. Ile razy już go żegnaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-09T18:18:00+01:00
18:04
Czarne lustro wraca na Netfliksa. Będzie 8. sezon
Aktualizacja: 2026-01-09T18:04:27+01:00
16:13
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-09T16:13:00+01:00
15:43
Zaginione dzieci w sekcie Niebo. Czy ten wątek w serialu jest na faktach?
Aktualizacja: 2026-01-09T15:43:12+01:00
15:13
Takiej adaptacji klasyki nie widziałem. To nie kolejny Hrabia Monte Christo
Aktualizacja: 2026-01-09T15:13:00+01:00
14:41
Liczyłem na Amadeusza, dostałem Amadeusa. Jestem rozczarowany
Aktualizacja: 2026-01-09T14:41:07+01:00
14:13
5. sezon The Floor zmierza na ekrany. To mój ulubiony teleturniej
Aktualizacja: 2026-01-09T14:13:00+01:00
13:54
Polski (już nie) kandydat do Oscara wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2026-01-09T13:54:46+01:00
11:44
W kinach nikt nie chciał filmu oglądać. Na HBO Max jest hitem
Aktualizacja: 2026-01-09T11:44:20+01:00
10:30
Fani nie tracą nadziei na sekretny odcinek Stranger Things. Nowa data premiery
Aktualizacja: 2026-01-09T10:30:07+01:00
10:10
Zabójcza przyjaźń to sztos. Serial Netfliksa złapał mnie za gardło
Aktualizacja: 2026-01-09T10:10:05+01:00
9:58
Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2026-01-09T09:58:23+01:00
8:15
Klangor 2 jest tak mocny, że wywraca na drugą stronę. Widziałem nowy sezon
Aktualizacja: 2026-01-09T08:15:30+01:00
20:00
Fani jednego z najlepszych kryminałów HBO tego się nie spodziewali. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2026-01-08T20:00:36+01:00
19:02
Gdzie obejrzeć serial Banshee? Widzowie zachwyceni mięsistym akcyjniakiem
Aktualizacja: 2026-01-08T19:02:00+01:00
18:01
Najlepszy kryminał Netfliksa? Przed chwilą wleciał na platformę
Aktualizacja: 2026-01-08T18:01:00+01:00
16:33
Nie tylko Dom dobry. Prime Video zapowiada mocarne premiery na styczeń 2026
Aktualizacja: 2026-01-08T16:33:00+01:00
15:01
Rocznica - gdzie obejrzeć online hollywoodzki debiut Jana Komasy?
Aktualizacja: 2026-01-08T15:01:31+01:00
13:30
Remigiusz Mróz ogłosił serial. To adaptacja jego najnowszej powieści
Aktualizacja: 2026-01-08T13:30:44+01:00
11:15
Nie chcieli jej w Stranger Things 5. Gwiazda sugeruje, że to przez raka
Aktualizacja: 2026-01-08T11:15:56+01:00
10:34
Finał Wiedźmina dostaniemy znacznie szybciej. Netflix szybszy niż Płotka
Aktualizacja: 2026-01-08T10:34:53+01:00
9:17
Najlepszy serial 2025 roku dostał 3. sezon. Tuż przed premierą drugiego
Aktualizacja: 2026-01-08T09:17:02+01:00
9:02
Sekretny odcinek Stranger Things miał być dziś w nocy. Netflix miał awarię
Aktualizacja: 2026-01-08T09:02:40+01:00
15:54
Epicki serial fantasy wreszcie w Polsce. Ogląda się go jak Grę o tron
Aktualizacja: 2026-01-07T15:54:17+01:00
14:16
Conformity Gate i Stranger Things. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-07T14:16:34+01:00
13:19
Hitowy dreszczowiec dostanie sequel. Ledwo się pojawił, a to już oficjalne
Aktualizacja: 2026-01-07T13:19:21+01:00
12:50
Nowy film, legendarni bohaterowie. Ten akcyjniak podbija HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-07T12:50:34+01:00
11:20
Amazon ujawnił świetną obsadę serialu Tomb Raider. Czekamy
Aktualizacja: 2026-01-07T11:20:10+01:00
10:51
Będzie więcej Emily w Paryżu. Netflix zapowiada kontynuację
Aktualizacja: 2026-01-07T10:51:59+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA