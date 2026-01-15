REKLAMA
Netflix ma film, który ogląda się więcej niż raz. To nie tylko moje zdanie

Użytkownicy Netfliksa oszaleli na punkcie nowego filmu. Nie mogą przestać go oglądać. Po "Ludzi, których spotykamy na wakacjach" sięgają wielokrotnie. W mediach społecznościowych podkreślają, że ciągle łakną kolejnego seansu.

Rafał Christ
ludzie, których spotykamy na wakacjach netflix opinie co obejrzeć komedia romantyczna
Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? W nowym filmie Netfliksa różnica jest krucha. "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" to przecież opowieść o impulsywnej ekstrawertyczce i wrażliwym introwertyku, którzy od lat jeżdżą na przyjacielskie wakacje. Zastanawiają się więc, czy może to ich doprowadzić gdzieś dalej. Ponieważ mamy do czynienia z komedią romantyczną, "dalej" znaczy oczywiście związek.

Czyli użytkownicy Netfliksa oszaleli na punkcie komedii romantycznej? Jeszcze jak! "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" wpadli na platformę 9 stycznia. Od tamtej pory nie schodzą z topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Ba! Od niemal tygodnia nie chcą oddać pierwszego miejsca zestawienia. Jak się okazuje, najnowsza obsesja polskich subskrybentów serwisu wpisuje się w światowy trend.

Opinie o nowym romcomie Netfliksa

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach" zdominowali wyobraźnię użytkowników Netfliksa na całym świecie. W pierwszym tygodniu wyświetlania (a właściwie weekendzie!) oglądali ich przez 33,8 mln godzin, co daje ekwiwalent 17,2 mln pełnych wyświetleń. W tym momencie produkcja zajmuje więc pierwsze miejsce w globalnej topce najpopularniejszych filmów anglojęzycznych dostępnych na platformie.

Po drugim tygodniu wyświetlania "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" mogą znacznie ten wynik pokręcić. Nie tylko bowiem zdobywają nowych fanów. W mediach społecznościowych wielu użytkowników Netfliksa pisze, że oglądają albo zamierzają obejrzeć film jeszcze raz. I jeszcze jeden. Właściwie to najchętniej oglądaliby go w kółko.

Pokochałam "Ludzi, których spotykamy na wakacjach". Nie mogę przestać o nich myśleć. Muszę to obejrzeć jeszcze raz

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach" to bardzo dobry film. Podobał mi się. Dodaję do listy do ponownego obejrzenia

Właśnie skończyłam oglądać "Ludzi, których spotykamy na wakacjach"!!! 10/10 obejrzę ponownie

- czytamy na X (dawny Twitter).

To jest jakieś szaleństwo. Podobnych wpisów ciągle przybywa. Próbują się przez nie przebić posty, wyrażające zdumienie. "Nie rozumiem ciągłej potrzeby oglądania tego filmu na nowo" - twierdzą ich autorzy. A w parze z nimi idą osoby, które filmowi zarzucają powtarzalność. Chyba więc nie znajdziemy lepszego dowodu, że widzowie najbardziej lubią te filmy, które już widzieli. W tym wypadku: dosłownie.

15.01.2026
